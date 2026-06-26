Αρνητικά αντιδράει η Χεζμπολάχ στη συμφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen, ο βουλευτής της οργάνωσης, Χασάν Φαντλάλα, ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας από τις λιβανέζικες αρχές είναι πρακτικά αδύνατη, εκτός εάν η χώρα, με την αμερικανική υποστήριξη, «οδηγηθεί σε εμφύλιο πόλεμο».

Ο κ. Φαντλάλα τόνισε ότι η αντίθεση της Χεζμπολάχ στα συμφωνηθέντα είναι «σοβαρή» και διεμήνυσε ότι η οργάνωση δεν πρόκειται να επιτρέψει στις Αρχές να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους επί του πεδίου. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι θα αντιμετωπίσουν δυναμικά κάθε κυβερνητικό μέτρο και θα διατηρήσουν τα όπλα τους για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα.

«Χωρίς την αντίσταση, δεν θα περάσει τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λιβανέζος βουλευτής.

Σύμφωνα με την πολιτική ανάγνωση του Χασάν Φαντλάλα, η υπογραφή της συμφωνίας στην Ουάσινγκτον δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια προκειμένου να υπονομευτεί η λεγόμενη «πορεία του Ισλαμαμπάντ».

Ο όρος αυτός περιγράφει τη διπλωματική συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.