Σε κατάσταση υψίστης ασφαλείας βρίσκεται η ανατολική Ασία, καθώς ένα διπλό μέτωπο τροπικών καταιγίδων σφυροκοπά την ευρύτερη περιοχή. Στην Ιαπωνία, οι Αρχές εξέδωσαν ισχυρή σύσταση εκκένωσης για περισσότερους από 1 εκατομμύριο πολίτες λόγω της απειλής δύο συστημάτων που κατευθύνονται προς το αρχιπέλαγος, την ίδια ώρα που η Ταϊβάν μετρά ήδη πληγές και ανθρώπινες απώλειες από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις.

Το φαινόμενο «Fujiwhara» και ο συναγερμός στην Ιαπωνία

Η σφοδρή τροπική καταιγίδα Mekkhala, η οποία υποβαθμίστηκε από την κατηγορία του τυφώνα, κινείται με ριπές ανέμων που αγγίζουν τα 108 χλμ./ώρα. Το σύστημα αυτό αναμένεται να συγκλίνει στον Ειρηνικό Ωκεανό με μια δεύτερη τροπική καταιγίδα, τη Higos.

Η «συνάντηση» των δύο συστημάτων ενδέχεται να πυροδοτήσει το σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο Fujiwhara, κατά το οποίο δύο καταιγίδες αλληλοεπιδρούν, καθιστώντας την πορεία και την έντασή τους εξαιρετικά απρόβλεπτες.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η Mekkhala θα σαρώσει τα νησιά Κιούσου, Σικόκου και Χονσού κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Στην τροχιά της βρίσκονται μεγάλες και πυκνοκατοικημένες πόλεις, ανάμεσα στις οποίες το Τόκιο, η Οσάκα και η Ναγκόγυα.

Τραυματισμοί και παράλυση των συγκοινωνιών

Η κυβερνητική εκπρόσωπος της Ιαπωνίας, Μινόρου Κιχάρα, επιβεβαίωσε την κρισιμότητα της κατάστασης δηλώνοντας: «Υπάρχει ένας κίνδυνος πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων που φτάνει τα επίπεδα συναγερμού. Προς το παρόν, έχουμε λάβει αναφορές που κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο σοβαρά τραυματία και άλλους τρεις ελαφρά τραυματίες».

Παράλληλα, η Αρχή διαχείρισης πυρκαγιών και καταστροφών προειδοποίησε για άμεσο κίνδυνο φονικών κατολισθήσεων και πλημμυρών, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να πλήττουν δεκάδες κτήρια, κυρίως στην περιοχή Καγκοσίμα στα νότια και δυτικά της χώρας.

Τα ακραία φαινόμενα έχουν προκαλέσει χάος στις μεταφορές, οδηγώντας στην ακύρωση περισσότερων από 200 πτήσεων, τη διακοπή δεκάδων σιδηροδρομικών δρομολογίων και το κλείσιμο πολλών αυτοκινητοδρόμων. Αντίστοιχα, ο βιομηχανικός κλάδος επηρεάστηκε άμεσα, με την Toyota να αναστέλλει τη λειτουργία εργοστασίου της στο Κιουσού.

Δύο νεκροί και εκτεταμένες καταστροφές στην Ταϊβάν

Σοβαρό είναι το πλήγμα και για την Ταϊβάν, όπου η Mekkhala έχει ήδη προκαλέσει σφοδρές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για δύο νεκρούς και έναν αγνοούμενο.

Μια 73χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο στην παράκτια πόλη Καοσιούνγκ, στα νότια του νησιού και μια 49χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε όχημα που είχε βυθιστεί πλήρως κάτω από το νερό στην κομητεία Σιντσού. Στην ίδια κομητεία (Σιντσού), ένας 65χρονος άνδρας αγνοείται, καθώς τα ίχνη του χάθηκαν όταν βγήκε για να επιθεωρήσει τις καλλιέργειές του.

Λόγω της κακοκαιρίας, περισσότεροι από 1.600 κάτοικοι στην Ταϊβάν υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ σε πολλές περιοχές επιβλήθηκε «λουκέτο» σε σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες, με παράλληλη ακύρωση των δρομολογίων του σιδηροδρομικού δικτύου.