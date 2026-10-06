Στο πόδι σηκώθηκε τα ξημερώματα μια ολόκληρη πολυκατοικία στο Παγκράτι. Οι φωνές που ακούγονταν από την είσοδο του κτηρίου στην οδό Βασιλείου Λάσκου λίγο πριν τη μια το πρωί, ανάγκασαν έναν 26χρονο ένοικο να καλέσει την αστυνομία.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί δεν βρήκαν κανέναν αλλά διαπίστωσαν ότι τρία άτομα είχαν προσπαθήσει να βρουν «καταφύγιο» στην ταράτσα. Ανέβηκαν λοιπόν και συνέλαβαν τρεις νεαρούς αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί, και αφού τους είχαν περάσει χειροπέδες, έψαξαν όλους τους χώρους της πολυκατοικίας καθώς ήθελαν να διαπιστώσουν αν υπήρχαν και άλλα άτομα. Έτσι εντόπισαν ένα πιστόλι των 22 χιλιοστών πεταμένο στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, έναν κάλυκα και δύο βλήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών όπου σχηματίστηκε δικογραφία. Συγκεκριμένα, σε βάρος του 19χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας ενώ οι άλλοι δύο για συνέργεια. Οι τρεις νεαροί αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.