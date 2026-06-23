Στην τελική ευθεία μπαίνει η αγωνία των υποψηφίων, καθώς η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις αναμένεται εντός των επόμενων ημερών. Ωστόσο, τα πρώτα μηνύματα από τα βαθμολογικά κέντρα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Η φετινή χρονιά αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητική, με ένα μεγάλο ποσοστό γραπτών να μην πιάνει τη βάση και την πλειονότητα των μαθητών να εγκλωβίζεται σε μεσαίες βαθμολογίες, μεταξύ 10 και 15.

Οι γενικές τάσεις στις βάσεις εισαγωγής

Η δυσκολία των θεμάτων σε κομβικά μαθήματα άφησε εμφανές αποτύπωμα στις επιδόσεις. Ενδεικτικά, στα Μαθηματικά, τα Αρχαία και την Ιστορία, οι γραπτές επιδόσεις κάτω από τη βάση φαίνεται πως αγγίζουν ακόμη και το 50%. Παρά την πτώση των επιδόσεων, οι αναλυτές προβλέπουν μια ήπια μόνο υποχώρηση στις βάσεις εισαγωγής, χωρίς ακραίες ανατροπές, αφού η γενική εικόνα θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την περσινή χρονιά. Για άλλη μια φορά, το «κλειδί» για τις σχολές υψηλής ζήτησης θα είναι ο τελικός αριθμός των αριστούχων.

1ο Πεδίο: Ισχυρές πιέσεις από Ανθρωπιστικές Σπουδές

Τα Αρχαία Ελληνικά και η Ιστορία αποδείχθηκαν τα μεγάλα «αγκάθια» για τους υποψηφίους των Θεωρητικών Σχολών. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν οι μισοί εξεταζόμενοι βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση, ενώ οι βαθμοί άνω του 15 θα είναι μάλλον σπάνιοι.

Ιστορία & Αρχαία: Η Ιστορία δυσκόλεψε λόγω της διαφορετικής προσέγγισης των θεμάτων, ενώ τα Αρχαία απαιτούσαν απόλυτα συστηματική προετοιμασία.

Λατινικά: Αν και τα θέματα κρίθηκαν πιο βατά, η αποτυχία αναμένεται να αγγίξει το 30%.

Νεοελληνική Γλώσσα: Το θέμα της μοναξιάς δεν προβλημάτισε ιδιαίτερα, κρατώντας τις επιδόσεις στα περσινά επίπεδα.

Συνολικά, οι Νομικές Σχολές ίσως καταγράψουν μικρή πτώση, αλλά χωρίς θεαματικές αυξομειώσεις.

2ο Πεδίο: Σταθερότητα στις Θετικές Επιστήμες

Στις Πολυτεχνικές και Φυσικομαθηματικές Σχολές, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν μια τροχιά ισορροπίας. Στα Μαθηματικά η αποτυχία υπολογίζεται στο 30%, ενώ στη Χημεία αγγίζει το 35%. Με τη διόρθωση της Φυσικής να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι εκτιμήσεις θέλουν το πεδίο να κινείται στα ίδια ακριβώς επίπεδα με το 2025, κρατώντας σταθερές τις βάσεις στα Πολυτεχνεία.

3ο Πεδίο: Η Βιολογία «φρενάρει» τις Ιατρικές

Στις Σπουδές Υγείας, ο καθοριστικός παράγοντας ανατροπής ακούει στο όνομα Βιολογία. Τα απαιτητικά θέματα περιόρισαν σημαντικά τους αριστούχους. Αν και το ποσοστό κάτω από τη βάση θα κυμανθεί γύρω στο 30%, η ζημιά έγινε στις πολύ υψηλές βαθμολογίες, γεγονός που ενδέχεται να παρασύρει ελαφρώς προς τα κάτω τις Ιατρικές Σχολές. Αντίθετα, η Χημεία κινήθηκε σε σταθερά, γνώριμα επίπεδα.

4ο Πεδίο: «Βουτιά» σε Οικονομία και Πληροφορική

Τα πιο ανησυχητικά νέα έρχονται από το 4ο επιστημονικό πεδίο, βάζοντας τέλος στο πολυετές ανοδικό σερί των βάσεων.

ΑΟΘ: Τα θέματα της Οικονομίας δυσκόλεψαν σημαντικά τους υποψηφίους, επηρεάζοντας άμεσα τα high-end τμήματα.

Μαθηματικά: Το μάθημα εξελίχθηκε σε πανωλεθρία, καθώς περίπου το 70% των γραπτών βρίσκεται κάτω από τη βάση.

Οδηγός για τους υποψηφίους: Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Οι μαθητές που επιθυμούν να λάβουν τη βαθμολογία τους, αλλά και το τμήμα εισαγωγής απευθείας στο κινητό τους με SMS, πρέπει να υποβάλουν τον αριθμό τους στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας έως τις 23 Ιουνίου. Εναλλακτικά, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν online στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου, καθώς και με τον παραδοσιακό τρόπο στα Λύκεια της χώρας.