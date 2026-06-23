Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου έληξε στις 22 Ιουνίου 2026, αλλά πολλοί ιδιοκτήτες δεν έχουν ολοκληρώσει τον καθαρισμό των οικοπέδων τους.

Η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει ότι ο πραγματικός στόχος είναι η πρόληψη των πυρκαγιών εντός του αστικού ιστού και γι’ αυτό παρέχει τον ακόλουθο οδηγό συμμόρφωσης και προστασίας από βαριά πρόστιμα.

Καθαρίστε αμέσως, έστω και εκπρόθεσμα: Το κλείσιμο της πλατφόρμας δεν αποτελεί δικαιολογία. Ολοκληρώστε τον καθαρισμό το ταχύτερο δυνατό για να προλάβετε τυχόν ελέγχους ή καταγγελίες. Αν το οικόπεδο είναι καθαρό, δεν θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα.

Πρόστιμο μη υποβολής δήλωσης: Επειδή η πλατφόρμα έκλεισε, δεν μπορείτε πλέον να δηλώσετε τον καθαρισμό. Αν ελεγχθείτε και το οικόπεδο είναι μεν καθαρισμένο, αλλά δεν υποβάλατε δήλωση, το πρόστιμο έχει μειωθεί στα 100 ευρώ (μετά από πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ).

Διαδικασία Ελέγχου, Συμμόρφωσης και Πρόστιμα

Αν εντοπιστείτε ακαθάριστοι, λέει η ΠΟΜΙΔΑ, καθαρίστε το οικόπεδο αμέσως. Αν αδιαφορήσετε, θεωρείται ότι συναινείτε να το καθαρίσει ο Δήμος, ο οποίος στη συνέχεια θα σας χρεώσει τα έξοδα της επιχείρησης.

Το πρόστιμο για ακαθάριστο οικόπεδο ανέρχεται σε 1 ευρώ ανά τ.μ. (με ελάχιστο τα 200€ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ, κατόπιν πρότασης της ΠΟΜΙΔΑ).

Αν δεν καθαρίσετε καθόλου το οικόπεδο και παραλείψετε και τη δήλωση, κινδυνεύετε επιπλέον με πρόστιμο 500 ευρώ.

Το πρόστιμο του 1 ευρώ ανά τ.μ. επιβάλλεται μόνο αν ο Δήμος ή η Πυροσβεστική σας ενημερώσουν γραπτώς για τη δυνατότητα εκ των υστέρων συμμόρφωσης, και εσείς αδιαφορήσετε.

Η πράξη επιβολής προστίμου κοινοποιείται υποχρεωτικά προσωπικά σε εσάς (όχι με απλή ανάρτηση στα γραφεία του Δήμου ή της Πυροσβεστικής).

Αν καθαρίσετε το οικόπεδο εκ των υστέρων (μετά τη διαπίστωση της παράβασης) και υποβάλετε εμπρόθεσμη ένσταση, το διοικητικό πρόστιμο μειώνεται κατά το ήμισυ (50%).

Αν κατηγορηθείτε για ψευδή δήλωση καθαρισμού, έχετε προθεσμία 10 ημερών για να καταθέσετε ένσταση κατά του προστίμου.

Δεν μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση πριν περάσει το 10ήμερο των ενστάσεων.

Η εμπρόθεσμη κατάθεση ένστασης αναστέλλει αυτόματα την ποινική δίωξη μέχρι να εκδοθεί η τελική απορριπτική απόφαση, προστατεύοντας τον πολίτη από άσκοπες δικαστικές περιπέτειες.