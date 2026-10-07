Ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος μέχρι και πριν από λίγη ώρα κατέθετε στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αποχώρησε από το δικαστήριο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο συνήγορός του, Νίκος Κωνσταντόπουλος ανέφερε πως «οι διασώστες ζήτησαν να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας επειδή είχε υψηλή πίεση και ένα έντονο καρδιακό επεισόδιο». Το δικαστήριο διέκοψε για την ερχομένη Δευτέρα.

Η κατάθεση του Πάνου Ρούτσι λίγο πριν αποχωρήσει με ασθενοφόρο από τη δίκη

«12 λεπτά δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή και κανένας δεν κατάλαβε ότι σε 12 λεπτά δεν θα υπήρχαν. Θέλαμε δεν θέλαμε γίναμε και εμείς ερευνητές. Σέβομαι και εμπιστεύομαι την δικαιοσύνη αλλά αυτό που έχω δει μέχρι σήμερα δεν νομίζω ότι κάποιοι λειτουργούν όπως πρέπει και αυτό με θλίβει πάρα πολύ όταν υπάρχουν τόσοι νεκροί. Η πληγή παραμένει ανοιχτή δεν έχει κλείσει. Ακόμα θρηνούμε», κατέθεσε μεταξύ άλλων ο κ. Ρούτσι πριν διακόψει το δικαστήριο.

Παράλληλα, σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ο Πάνος Ρούτσι κατέθεσε νωρίτερα «δεν θα σταματήσω μέχρι να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου. Θα παλέψω μέχρι την τελευταία αναπνοή μου».

Πηγή: Larissa Net