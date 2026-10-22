Πτώση στρατιωτικού ελικοπτέρου σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου στην Κάλυμνο.

Εντός του βρίσκονταν ο Ταξίαρχος διοικητής της 80 ΑΔΤΕ και άλλα πέντε στελέχη του στρατού. Άγνωστα είναι προς το παρόν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, αν και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πτώση από μικρό ύψος, με όλους τους επιβαίνοντες να είναι καλά στην υγεία τους.

Η διαδρομή του στρατιωτικού ελικοπτέρου

Το στρατιωτικό ελικόπτερο ερχόμενο από την Κω με προορισμό το στρατόπεδο του 5/42 Συντάγματος έπεσε από ύψος 4-5 μέτρων κατά την προσγείωση του.

Τα στελέχη του στρατού βγήκαν άμεσα από το ελικόπτερο, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσα σε ελάχιστο χρόνο βρέθηκε στο σημείο και έσβησε τη φωτιά που προκλήθηκε από την πτώση.

Οι επιβαίνοντες βρίσκονται ήδη στο «Βουβάλειο» Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου για προληπτικούς λόγους.

Η ανακοίνωση του στρατού

«Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 10:25, ελικόπτερο UH-1H της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) «ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ», που εκτελούσε πτήση επιτήρησης στην Περιοχή Ευθύνης της 80 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (80 ΑΔΤΕ) «ΚΩΣ», πραγματοποίησε βαριά προσγείωση στο ελικοδρόμιο της ΔΑΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Καλύμνου, για προληπτικούς λόγους. Τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται».

Πηγή: Palmos Kalymnou