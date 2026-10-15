Να δηλώσουν άμεσα τις ζημιές που υπέστησαν οι επιχειρήσεις τους από την κακοκαιρία της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, καλεί τους επιχειρηματίες της Ρόδου, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026.

Η καταγραφή αφορά ζημιές σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αποθηκευμένα προϊόντα και άλλα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, εξαιρούνται οι ζημιές σε κτήρια, για τις οποίες αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στόχος είναι η πρώτη αποτύπωση της έκτασης των ζημιών, ώστε να συσταθεί η Επιτροπή Καταγραφής και Αποτίμησης, να πραγματοποιηθούν αυτοψίες και να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης. Η Περιφέρεια επισημαίνει ότι η δήλωση αποτελεί το αρχικό στάδιο καταγραφής και δεν συνιστά έγκριση αποζημίωσης, η οποία εξετάζεται βάσει των προβλεπόμενων προϋποθέσεων και διαδικασιών.