Η Βρετανία στέλνει στην Ουκρανία επιπλέον πυραύλους Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωσίας και τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ χθες στο Λονδίνο, όπου η Βρετανία επαναβεβαίωσε την υποστήριξή της προς το Κίεβο και ανακοίνωσε περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια μετά την πρόσφατη επιδείνωση στις σχέσεις της Ουκρανίας με την Ουάσιγκτον.

Το αμερικανικό δίκτυο CNN μετέδωσε σήμερα ότι η Ουκρανία έχει εξαντλήσει τους πυραύλους για το αμερικανικής κατασκευής σύστημα αεροπορικής άμυνας «Patriot», με αποτέλεσμα να είναι πλέον πιο ευάλωτη σε επιθέσεις με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.