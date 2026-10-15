Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το Κίεβο σκοπεύει να επαναλάβει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, βάζοντας τέλος στην προσωρινή αναστολή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times από το Λονδίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε παράλληλα έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, καταγγέλλοντας προβλήματα στην παροχή αμερικανικών πληροφοριών και περιορισμούς στη λειτουργία του δορυφορικού δικτύου Starlink σε μία περίοδο κατά την οποία η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

«Οι περιορισμοί έχουν αρθεί. Τελειώσαμε με αυτό», δήλωσε σχετικά με τα πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

«Δεν ήταν τεχνικό πρόβλημα»

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι Ουκρανοί στρατιωτικοί είχαν προειδοποιηθεί από Αμερικανούς αξιωματούχους πως, εάν συνεχίζονταν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, θα μπορούσε να περιοριστεί η παροχή πληροφοριών προς το Κίεβο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα παρουσιάστηκε στη συνέχεια ως τεχνική δυσλειτουργία, εκδοχή την οποία αμφισβήτησε.

Ανάλογη θέση διατύπωσε και για τα προβλήματα στη λειτουργία του Starlink, λέγοντας ότι «δεν ήταν τεχνικό πρόβλημα, ήταν θέμα βούλησης». Οι περιορισμοί στο δορυφορικό δίκτυο φέρεται να επηρέασαν ουκρανικές επιχειρήσεις με drones, αλλά και άλλες στρατιωτικές δραστηριότητες στο μέτωπο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, έχει αρνηθεί ότι οι ΗΠΑ διέκοψαν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία.

Η προσωρινή αναστολή των ουκρανικών επιθέσεων

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Κίεβο είχε διακόψει για τρεις ημέρες τις επιχειρήσεις εναντίον ενεργειακών στόχων, ανταποκρινόμενο στις πιέσεις της Ουάσιγκτον.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι την ίδια περίοδο οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών συνεχίστηκαν.

Η Ουάσιγκτον είχε πιέσει το Κίεβο να περιορίσει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, με αμερικανικές πηγές να συνδέουν το ζήτημα και με τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση στον ενεργειακό τομέα. Προηγούμενα δημοσιεύματα των Financial Times ανέφεραν ακόμη και απειλές περιορισμού στρατιωτικής βοήθειας ή ανταλλαγής πληροφοριών σε περίπτωση συνέχισης των ουκρανικών επιθέσεων.

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για το ντίζελ

Ένα από τα βασικά σημεία της κριτικής Ζελένσκι αφορά την προσέγγιση της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα στον ενεργειακό τομέα.

Ο ίδιος επέκρινε τη διάθεση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε εμπορικές συμφωνίες με τη Ρωσία, ιδιαίτερα μετά τις κινήσεις για εισαγωγή ρωσικού ντίζελ με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τον Ζελένσκι, τέτοιες συμφωνίες κινδυνεύουν να αποφέρουν νέα έσοδα στη Ρωσία, τα οποία θα μπορούσαν να διοχετευθούν στην πολεμική της προσπάθεια.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι μετά το πετρέλαιο θα μπορούσαν να ακολουθήσουν συμφωνίες και στον τομέα του φυσικού αερίου.

Σκληρή κριτική και για τη σχέση Τραμπ – Πούτιν

Ο Ζελένσκι άσκησε επίσης προσωπική κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ για τη στάση του απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει ιδιαίτερο σεβασμό προς ηγέτες που παραμένουν επί δεκαετίες στην εξουσία, θεωρώντας τη μακροχρόνια παραμονή τους ένδειξη ισχύος.

Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις αποτελούν προσωπική πολιτική εκτίμηση του Ουκρανού προέδρου και εντάσσονται στο πλαίσιο της έντονης επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον.

Ζητά περισσότερους Patriot ως αντάλλαγμα

Παρά την απόφαση για επανάληψη των επιθέσεων, ο Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας αναστολής των πληγμάτων, αλλά υπό προϋποθέσεις.

Όπως είπε, το Κίεβο θα μπορούσε να συζητήσει ξανά τον περιορισμό των επιθέσεων σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν περισσότερους αναχαιτιστικούς πυραύλους για τα συστήματα Patriot.

Χαρακτήρισε μάλιστα την ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας ως το «ελάχιστο» αντάλλαγμα που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό.

«Εμείς δεν καταστρέψαμε τις σχέσεις»

Παρά την κριτική του προς τον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει καθοριστικής σημασίας για την Ουκρανία.

Χαρακτήρισε την Ουάσιγκτον στρατηγικό εταίρο, αναγνωρίζοντας ότι η συνέχιση του πολέμου χωρίς αμερικανική υποστήριξη θα ήταν «πολύ δύσκολη».

Ωστόσο, απέρριψε την άποψη ότι είναι ευθύνη του Κιέβου να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τον Λευκό Οίκο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Εμείς δεν καταστρέψαμε καμία σχέση».

Ανησυχία για την πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε ανησυχία και για τις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη.

Κατά την εκτίμησή του, μια ενίσχυση πολιτικών δυνάμεων που ζητούν περιορισμό της βοήθειας προς την Ουκρανία θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες για το Κίεβο.

Αναφερόμενος ειδικά στη Γαλλία και στις θέσεις της Μαρίν Λεπέν για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, υποστήριξε ότι και οι ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες επωφελούνται από την εμπειρία και την τεχνογνωσία που αποκτώνται στο ουκρανικό πεδίο μάχης.

«Οι διαφωνίες στη Δύση βοηθούν τον Πούτιν»

Ο Ζελένσκι υποστήριξε τέλος ότι οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ευρώπης και Ουκρανίας λειτουργούν προς όφελος της Μόσχας.

Κατά την άποψή του, κάθε ρήγμα μεταξύ των δυτικών συμμάχων δίνει στον Πούτιν την εικόνα ότι η στρατηγική του αποδίδει και ενισχύει την πεποίθηση ότι μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ρωσία δεν έχει εξασφαλίσει στρατιωτική υπεροχή, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογική μάχη —ιδιαίτερα στον τομέα των drones— παραμένει διαρκώς μεταβαλλόμενη.

Ωστόσο, χαρακτήρισε ιδιαίτερα «επικίνδυνες» για την Ουκρανία τις δυσκολίες στην πρόσβαση σε αμερικανικές πληροφορίες και τις διαταραχές στο Starlink, σημειώνοντας ότι το Κίεβο θα αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις, αλλά ότι μια νέα ρήξη με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να δώσει στη Ρωσία επιπλέον περιθώριο να συνεχίσει τον πόλεμο.