Επακούμβηση μεταξύ του κρουαζιερόπλοιου «SCARLET LADY» (φωτό), σημαίας Μπαχαμών, και του επιβατηγού-τουριστικού «KING OF RHODES» σημειώθηκε στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στις 20:15 το βράδυ της Τετάρτης (30/9).

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου λόγω του κυματισμού, με αποτέλεσμα τα δύο πλοία να έρθουν σε επαφή. Το κρουαζιερόπλοιο είχε καταπλεύσει αργά το απόγευμα, μία ημέρα νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξής του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Με άμεσους χειρισμούς του πλοιάρχου, η γρήγορη αντίδραση του οποίου ήταν καθοριστική για την αποτροπή σοβαρότερου περιστατικού, το «SCARLET LADY» μετακινήθηκε με δικές του δυνάμεις και επανήλθε στη θέση του. Παράλληλα, τέθηκαν σε ετοιμότητα τα ρυμουλκά του λιμανιού.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Η Λιμενική Αρχή Ρόδου προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου και των δύο πλοίων, έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για συνέχιση των πλόων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ