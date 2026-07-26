Με τη βασική κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση απολογείται τη Δευτέρα το πρωί ο 28χρονος Αιγύπτιος που σκότωσε τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας.

Ο 28χρονος, που συνελήφθη, έδωσε στις αρχές τη δική του εκδοχή μόνο που η αρχική ομολογία παρουσιάζει κενά.

«Δεν ήθελα να του κάνω κακό αλλά να φύγω από το γραφείο», είπε στους αστυνομικούς περιγράφοντας όμως μία αδιανόητη επίθεση στον ποινικολόγο

Όπως αποκαλύπτει το Zougla.gr, ανέφερε ότι χτύπησε τον δικηγόρο με τα χέρια του στο κεφάλι με τα χτυπήματα στη συνέχεια να γίνονται πιο άγρια .Όπως είπε τον χτυπούσε στον τοίχο, σε ένα κομοδίνο και στη γωνία του κρεβατιού μέχρι που εκείνος λιποθύμησε.

Οι κινήσεις του μετά το έγκλημα προκαλούν πολλά ερωτήματα.

Πιστεύοντας, όπως ισχυρίστηκε, ότι ο Σταύρος Γεωργίου είναι νεκρός πήρε το λάπτοπ και έφυγε. Το ερώτημα είναι αν είχε σκοπό εξαρχής να τον κλέψει και μπήκε στο γραφείο έχοντας αυτό τον σκοπό.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Σταύρου Γεωργίου, σε δηλώσεις του την περασμένη Παρασκευή, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το κίνητρο να αφορά στο επαγγελματικό περιβάλλον του γνωστού δικηγόρου .

Ένα άλλο ερώτημα είναι σε ποιον τηλεφώνησε, ελάχιστα λεπτά μετά το έγκλημα.

Οι αρχές στο σπίτι του, στο κέντρο της Αθήνας, εντόπισαν το σορτσάκι που φορούσε ο Αιγύπτιος όταν δολοφόνησε τον άτυχο δικηγόρο ενώ κατά τη διάρκεια της σωματικής έρευνας βρέθηκε και το καπέλο του.

Η μαρτυρία κλειδί

Από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκε το άγριο έγκλημα, οι αρχές είχαν εντοπίσει το πρόσωπο του δράστη από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Δεν γνώριζαν όμως την ταυτότητά του.

Σε αυτό το κενό βοήθησε ένας μάρτυρας που έδωσε σημαντικές λεπτομέρειες στους αστυνομικούς για τα όσα προηγήθηκαν το μοιραίο βράδυ.

Ο μάρτυρας ήταν μαζί με τον ποινικολόγο και μία άλλη παρέα και ήταν ο άνθρωπος που είδε τελευταίος ζωντανό τον Σταύρο Γεωργίου.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του που παρουσιάζει η «Ζούγκλα» ,η παρέα Ελλήνων και Αιγυπτίων βρισκόταν σε μπαρ στην οδό Πιπίνου όταν στη 01:25 έφυγαν από το μαγαζί ,ο δικηγόρος, ο φίλος του και ο Αιγύπτιος. Επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του δικηγόρου με τον Αιγύπτιο να κάθεται στη θέση του συνοδηγού.

Όταν έφθασαν στο γραφείο ο Αιγύπτιος κατέβηκε από το αυτοκίνητο, ο δικηγόρος πήγε να παρκάρει το όχημά του και ο φίλος του τον καληνύχτισε και έφυγε από το σημείο για το σπίτι του. Εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε ότι ήταν η τελευταία φορά που θα συναντούσε το φίλο του ενώ τίποτα δεν προμήνυε τα όσα ακολούθησαν.

Για την υπόθεση κατέθεσαν και οι φίλοι του Αιγύπτιου, που κυκλοφορούσε ελεύθερος στην Αθήνα παρά την απόρριψη ασύλου και το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του στο τέλος Μαΐου για ασέλγεια σε βάρος μιας ανήλικης κοπέλας αλλά και για ναρκωτικά.