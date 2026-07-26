Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο άγριο διπλό έγκλημα που συντάραξε τον Λόγγο Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σε αποκλειστικές δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, ο κατηγορούμενος επιμένει στην αρχική του ισχυρισμό, αποδίδοντας την τραγωδία σε οικογενειακό επεισόδιο που εξελίχθηκε σε φονικό και αυτοχειρία.

Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, η 54χρονη σύντροφός του, βρισκόμενη σε επιβαρημένη ψυχολογική κατάσταση, ήταν εκείνη που πυροβόλησε και σκότωσε τον 26χρονο γιο της, πριν βάλει τέρμα στη δική της ζωή, με τον ίδιο να δηλώνει απαρηγόρητος και να ζητά την ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στην αντεπίθεση περνά παράλληλα και η υπεράσπιση του 65χρονου, καθώς εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να κατατεθεί επίσημο αίτημα αποφυλάκισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του κατηγορούμενου πρόκειται να προσκομίσει νέα στοιχεία που, κατά τους ισχυρισμούς της, ανατρέπουν το αρχικό σενάριο των αστυνομικών αρχών. Την αθωότητα του 65χρονου υποστηρίζει και ο αδελφός του, ο οποίος σε δικές του δηλώσεις σημείωσε πως ο κατηγορούμενος δεν είχε καμία βίαιη συμπεριφορά στο παρελθόν, ενώ πρόσθεσε ότι θρηνεί καθημερινά τόσο για τη χαμένη του σύντροφο όσο και για τον 26χρονο.

Σημειώνεται πως η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας το πρωί της 9ης Ιουνίου, όταν οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν για τον εντοπισμό δύο νεκρών ατόμων μέσα σε κατοικία της περιοχής.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στον χώρο αντικρύσαν ένα σκληρό θέαμα, με τον 26χρονο να κίτεται νεκρός στο κρεβάτι του φέροντας τραύματα από μαχαίρι και πυροβολισμό στο κεφάλι, και τη μητέρα του να βρίσκεται επίσης νεκρή λίγα μέτρα πιο μακριά.

Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή, επιμένοντας σταθερά από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με το φονικό.