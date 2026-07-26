Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών στην Αργολίδα για τον εντοπισμό ενός γνωστού άνδρα από την περιοχή του Ναυπλίου (Γ.Μ.), τα ίχνη του οποίου αγνοούνται τα τελευταία τρία εικοσιτετράωρα.

Τον συναγερμό σήμανε το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον, το οποίο ανησύχησε αμέσως καθώς ο άνδρας δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.

Στα Ίρια το επίκεντρο των ερευνών – Βρέθηκε το αυτοκίνητό του

Το κέντρο της επιχείρησης αναζήτησης έχει εντοπιστεί στην περιοχή των Ιρίων, όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του εγκαταλελειμμένο σε ιδιαίτερα δύσβατη τοποθεσία.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν ειδικές δυνάμεις και στελέχη της ΕΜΑΚ μαζί με την Πυροσβεστική και εθελοντές, οι οποίοι «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή την περιοχή. Για την κάλυψη των απόκρημνων και δυσπρόσιτων σημείων χρησιμοποιείται παράλληλα ειδικό drone.

Έρευνες της Ασφάλειας και εξέταση του οχήματος

Την ίδια ώρα, η Ασφάλεια Ναυπλίου διενεργεί εντατική προανάκριση για την υπόθεση. Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. συγκεντρώνουν καταθέσεις από περιοίκους και αναλύουν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή και τις τελευταίες κινήσεις του άνδρα.

Παράλληλα, το αυτοκίνητο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξονυχιστικό έλεγχο, με τις Αρχές να εξετάζουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr