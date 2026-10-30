Φωτογραφίες – βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Συνελήφθη στη Λευκάδα και μεταφέρεται πίσω στην Αθήνα ο 46χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που πραγματοποίησε εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτι και αυτοκίνητα τριών πρώην συντρόφων του.

Ο δράστης κατηγορείται ότι πραγματοποίησε τρεις επιθέσεις σε ένα βράδυ σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο, ενώ ήταν σε μακρά αναρρωτική άδεια λόγω ατυχήματος.

Τα ξημερώματα στις 04:38 της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, έβαλε φωτιά στο όχημα μιας 49χρονης γυναίκας. Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στην οδό Κρήτης 8, σε πυλωτή πολυκατοικίας και καταστράφηκε ολοσχερώς. Ζημιές προκλήθηκαν και σε διπλανό όχημα.

Η δράση του άνδρα, όμως, ξεκίνησε νωρίτερα, όταν είχε βάλει φωτιά σε σπίτι και αυτοκίνητα άλλων δύο πρώην συντρόφων του, στη Γλυφάδα.

Συγκεκριμένα, στη 01:45, έκανε εμπρηστική επίθεση στο διαμέρισμα 36χρονης πρώην του στην οδό Βυζαντίου 131. Ο 46χρονος έριξε εύφλεκτο υγρό και έκαψε το σπίτι της γυναίκας.

Βίντεο από την κάμερα ασφαλείας που κρύβει ο αξιωματικός του Π.Ν.

Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, πήγε στην οδό Νυμφών 21, στην ίδια περιοχή και έβαλε φωτιά και σε δύο οχήματα, τα οποία ανήκουν σε άλλη πρώην και στον νυν σύντροφό της.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σπίτι επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Ευτυχώς, η 36χρονη γυναίκα δεν βρισκόταν στο διαμέρισμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στα οχήματα στη Γλυφάδα κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Ο 46χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία.

Βίντεο από τον εμπρησμό στο Νέο Ηράκλειο

Βίντεο και φωτογραφίες από το διαμέρισμα στην οδό Βυζαντίου

Φωτογραφίες από τον εμπρησμό στα οχήματα στην οδό Νυμφών