Στα γραφεία της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) βρέθηκε σήμερα ο Αντώνης Ρέμος. Ο δημοφιλής ερμηνευτής συναντήθηκε με τον επικεφαλής της υπηρεσίας με σκοπό να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, καταγγέλλοντας σειρά αναρτήσεων από ανώνυμα ιστολόγια, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, πλήττουν βάναυσα την τιμή και την υπόληψή του.

Η επιβεβαίωση της νομικής εκπροσώπησης

Την επίσκεψη και την κατάθεση της αναφοράς επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή του ο πληρεξούσιος δικηγόρος του καλλιτέχνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η νομική διαδικασία στρέφεται ευθέως εναντίον των φυσικών προσώπων που διαχειρίζονται και συντηρούν τα συγκεκριμένα ιστολόγια, επιχειρώντας να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι της ψηφιακής δυσφήμισης.

Η «κόκκινη γραμμή» και ο θεσμικός σεβασμός

Όπως επισημαίνει στη δήλωσή του ο κ. Δημητρακόπουλος, ο εντολέας του αναγνωρίζει και σέβεται διαχρονικά τον θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, είτε πρόκειται για μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα είτε για μικρότερες πλατφόρμες.

Ωστόσο, ο γνωστός ποινικολόγος κατέστησε σαφές ότι για τον Αντώνη Ρέμο υπάρχει ένα αδιαπραγμάτευτο όριο: η συκοφαντική δυσφήμιση συνιστά μια «κόκκινη γραμμή» που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Μιχάλη Δημητρακοπούλου

«Πράγματι, σήμερα, ο Αντώνης Ρέμος επισκέφτηκε τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στη ΓΑΔΑ, προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs, που τον δυσφημούν. Ο Αντώνης Ρέμος σέβεται τον θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων, αλλά υπάρχει και ένα «αλλά», υπάρχει μια «κόκκινη γραμμή» και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση.»