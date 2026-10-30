Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφηκε η τρομακτική στιγμή κατά την οποία μια νύφη, κρατώντας στο χέρι της πολλά μπαλόνια, παραλίγο να απογειωθεί όταν η γαμήλια φωτογράφισή της πήρε απρόσμενη τροπή.

Η γυναίκα πόζαρε για τις αναμνηστικές φωτογραφίες του γάμου της δίπλα στον Βόσπορο στην Κωνσταντινούπολη, και προκειμένου να επιτευχθεί ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, της δόθηκε ένα «μπουκέτο» από τεράστια μπεζ μπαλόνια.

Δυστυχώς, ισχυροί άνεμοι άρχισαν να πνέουν, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο για τη νύφη να σταθεί στα πόδια της. Ξαφνικά, η γυναίκα άρχισε να παρασύρεται και παραλίγο μάλιστα να «απογειωθεί».

Βίντεο από την παραλίγο «ιπτάμενη» νύφη:

Ευτυχώς, ο φωτογράφος κατάφερε να την αρπάξει προτού «πετάξει». Ωστόσο, η φωτογράφιση ολοκληρώθηκε τελικά χωρίς περαιτέρω απρόοπτα.

Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διασκέδασαν με το περιστατικό. «Δεν άφηνε εκείνα τα μπαλόνια με τίποτα, χαχαχα», σχολίασε κάποιος, ενώ ένας άλλος χρήστης του διαδικτύου, παρομοίασε το περιστατικό με την υπόθεση της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων της Pixar, «Ψηλά στον Ουρανό».