Viral στα κοινωνικά δίκτυα έγινε βίντεο που δημοσίευσε το ίδιο το κατάστημα «Μικρός Πρίγκιπας» στον Πειραιά, στο οποίο καταγράφεται ένας διαρρήκτης να κινείται μέσα στον χώρο τα ξημερώματα, με το κατάστημα να τον παρουσιάζει ως «απρόσκλητο επισκέπτη».

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος τα ξημερώματα της 29ης Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 03:14.

Στο βίντεο διακρίνεται ο άνδρας να κινείται σκυφτός και ουσιαστικά να μπουσουλάει στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος, ανάμεσα στα τραπέζια και τα υπόλοιπα αντικείμενα, ενώ σε κάποια σημεία φαίνεται να ψάχνει σε διάφορα σημεία του χώρου.

Το ίδιο το κατάστημα επέλεξε να δημοσιοποιήσει το υλικό μέσα από τον λογαριασμό του στο TikTok, σχολιάζοντας με χιούμορ το περιστατικό.

«Τουλάχιστον ο απρόσκλητος χθεσινοβραδινός μας επισκέπτης ήταν αθόρυβος», αναφέρεται χαρακτηριστικά πάνω στο βίντεο, ενώ ακολουθεί η φράση: «TikTok κάνε τα μαγικά σου».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το κατάστημα, πρόκειται για περιστατικό κλοπής, με το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης να καταγράφει τις κινήσεις του άνδρα στο εσωτερικό του χώρου.

Η ανάρτηση άρχισε γρήγορα να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των χρηστών των κοινωνικών δικτύων, με το χαρακτηριστικό μήνυμα του καταστήματος να συνοδεύει τις εικόνες από το περιστατικό.

Το βίντεο αποτελεί παράλληλα σημαντικό υλικό για την καταγραφή όσων συνέβησαν μέσα στο κατάστημα, καθώς αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του διαρρήκτη κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον χώρο.