Λυδία Παππά

Η αποκάλυψη των οκτώ ουσιών στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη αποκαλύπτει και την αιτία θανάτου του άτυχου τραγουδιστή αλλά και το μηχανισμό θανάτου.

Το εκρηκτικό κοκτέιλ φαρμάκων φαίνεται ότι οδήγησε σε φαρμακευτική δηλητηρίαση και σε αναπνευστική ασφυξία, σε έναν άνθρωπο που εξαιτίας των ουσίων μπήκε σε μία επικίνδυνη καταστολή.

Η δράση προποφόλης και μιδαζολάμης ενισχύεται από τη δράση των δύο αντιψυχωσικών ουσιών που εντοπίστηκαν στο Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ουσιαστικά αυξάνεται η τοξικότητα με τη χορήγηση όλων αυτών των ουσιών» εξηγούν ιατροδικαστικές πηγές στη «Ζούγκλα».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο συνδυασμός όλων αυτών των ουσιών οδήγησε πρώτα σε άπνοια, μετά σε ισχαιμία του μυοκαρδίου και στη συνέχεια σε ανακοπή.

Οι εγκληματικές παραλείψεις της κατηγορούμενης γιατρού

Η κατηγορούμενη γιατρός παραδέχτηκε στην απολογία της ότι δεν πήρε ιατρικό ιστορικό και από ότι φαίνεται δεν ρώτησε καν τον τραγουδιστή αν λάμβανε φάρμακα.

Δεν ζήτησε διευκρινήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα που ήταν απαραίτητα για την ασφάλεια του τραγουδιστή.

«Δεν υπήρχε ιατρικός φάκελος του Μαζωνάκη με την τυπική έννοια. Οι μετρήσεις που κάναμε υπάρχουν και του έκανα ερωτήσεις και απάντησε σε όλα. Τον ρώτησα αν καπνίζει και μου απάντησε πολύ, αν παίρνει ουσίες και μου απάντησε πάρα πολλές. Μου ανέφερε ότι έχει πρόβλημα με το πεπτικό και αύξηση βάρους, ότι έχει αυπνίες ότι παίρνει διουρητικά και έχει έντονη κόπωση».

Η προφυλακισμένη γιατρός θα κληθεί για απολογία και πάλι από τον ανακριτή.

Κι αυτό γιατί πρέπει να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα:

– Από πού και ποιον προμηθεύτηκε την προποφόλη και την μιδαζολάμη.

Ως ιδιωτική γιατρός απαγορεύεται να τις χρησιμοποιεί, καθώς πρόκειται για δύο ουσίες που χορηγούνται μόνο από αναισθησιολόγους.

– Γιατί δεν αποκάλυψε εξαρχής ότι έδωσε μέθη στον τραγουδιστή.

-Γιατί έδωσε μέθη κατά τη διάρκεια της θεραπείας;

-Πού είναι τα πειστήρια με τις ουσίες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ούτε στη δεύτερη έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου βρέθηκαν. Τις πέταξε;

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η γιατρός δεν ανέφερε τη μέθη ούτε μία στιγμή μέχρι και σήμερα.

Όλα τα στοιχεία προέκυψαν μέσα από τις καταθέσεις των νοσηλευτριών και τα ευρήματα των εργαστηρίων.