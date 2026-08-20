«Θερίζει» στη Ρόδο η γαστρεντερίτιδα. Καθημερινά, δεκάδες ασθενείς επισκέπτονται τα Επείγοντα και το νοσοκομείο του νησιού πασχίζει να τα βγάλει πέρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, «150 άνθρωποι προσέρχονται κάθε ημέρα στα Επείγοντα του παθολογικού ιατρείου».

Δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα σαλμονέλας, ο συνωστισμός φέρεται να είναι η βασική αιτία της μετάδοσης.

Στα όριά του βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, το οποίο λειτουργεί με όρους «Ευαγγελισμού», καθώς υπηρετούν περίπου 70 γιατροί, οι οποίοι δίνουν «μάχη» για να βοηθήσουν τους κατοίκους του νησιού.

Ο κ. Γιαννάκος κλείνει την ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας πως «η επιβάρυνση του προσωπικού είναι τεράστια. Ένα μεσαίο νοσοκομείο με τις γνωστές παθογένειες των περιφερειακών νησιωτικών νοσοκομείων καλείται να λειτουργήσει με δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας με όρους ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ή ΑΤΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Τεράστιος φόρτος εργασίας και εργασιακή εξάντληση»

Η ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ

«ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ.

ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ.

ΕΝΑ ΜΕΣΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο ΡΟΔΟΥ όπως με ενημερώνουν, οι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν κάθε καλοκαίρι κρούσματα ασθενών με γαστρεντερίτιδα. Εφέτος όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει.

Πέρυσι στη κορύφωση του καλοκαιριού αντιμετώπιζαν περί τα 20 περιστατικά γαστρεντερίτιδας την ημέρα. Εφέτος από τις αρχές Ιουλίου ειδικά από την αρχή του ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ που επικρατεί το αδιαχώρητο από τουρίστες στο νησί αντιμετωπίζουν περί τα 50 περιστατικά ιογενούς γαστρεντερίτιδας κάθε ημέρα στα επείγοντα. Από τους 50 ασθενείς που εξετάζονται με γαστρεντερίτιδα μόνο δύο τρείς χρειάζονται εισαγωγή για προληπτικούς λόγους εξαιτίας συνοδών σοβαρών νοσημάτων.

Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζονται στα Επείγοντα.

Δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα σαλμονέλας μέχρι στιγμής. Ο συνωστισμός είναι η κύρια αιτία της μετάδοσης.

Το νοσοκομείο όμως της Ρόδου το καλοκαίρι λειτουργεί με όρους ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, παρ’ ότι οι δύναμη του νοσοκομείου είναι 393 κλίνες. Υπηρετούν περίπου 70 γιατροί. Στη νοσηλευτική υπηρεσία σε σύνολο 486 οργανικών θέσεων υπηρετούν 250 υπάλληλοι.

Περί τους 150 ασθενείς προσέρχονται κάθε ημέρα στα Επείγοντα του Παθολογικού Ιατρείου και περί τους 100 ασθενείς στα Επείγοντα Χειρουργικά.

Στο Παθολογικό Τμήμα υπηρετούν 4 παθολόγοι, έχει μετακινηθεί μία γιατρός από ΑΤΤΙΚΗ και συνδράμουν Γενικοί Ιατροί από τα Κέντρα Υγείας.

Χειρουργοί είναι έξι, εκ των οποίων οι δύο λείπουν σε δικαιολογημένες άδειες.

Πνευμονολόγος δεν υπηρετεί, ενδοκρινολόγος δεν υπηρετεί και αιματολόγοι είναι μόνο δύο.

Προκηρύξεις γιατρών γίνονται, μα βγαίνουν άγονες πολλές φορές.

Νοσηλευτικό προκηρύσσεται, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον.

Αιτία οι μισθοί.

Φιλότιμες οι προσπάθειες του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας να καλύπτει τα κενά με μετακινήσεις.

Όμως η επιβάρυνση του προσωπικού είναι τεράστια. Ένα μεσαίο νοσοκομείο με τις γνωστές παθογένειες των περιφερειακών νησιωτικών νοσοκομείων, καλείται να λειτουργήσει, ειδικά αυτές τις ημέρες με τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας, με όρους ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ή ΑΤΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Τεράστιος φόρτος εργασίας και εργασιακή εξάντληση.

Γιαννάκος».