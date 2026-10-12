Μία τραγωδία συγκλονίζει τον Παραπόταμο Θεσπρωτίας, όπου ηλικιωμένο ζευγάρι, ηλικίας 89 και 84 ετών, εντοπίστηκε νεκρό στην κατοικία του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thespro.gr, οι δύο ηλικιωμένοι φέρεται να έβαλαν οι ίδιοι τέλος στη ζωή τους, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Το σημείωμα για το δηλητήριο

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο τραπέζι του σπιτιού βρέθηκαν δύο ποτήρια με νερό, καθώς και σημείωμα στο οποίο υπήρχε η προειδοποίηση «προσοχή δηλητήριο».

Οι δύο ηλικιωμένοι που ζούσαν μόνοι τους άφησαν -σύμφωνα με το δημοσίευμα- και δεύτερο σημείωμα στο οποίο εξηγούσαν ότι η πράξη αποτελούσε αποκλειστικά δική τους απόφαση και ευθύνη.

Οι Αρχές εξετάζουν ήδη τα ευρήματα ενώ νεκροψία, εργαστηριακές αναλύσεις και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια.