Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ένας 30χρονος στη Θεσσαλονίκη, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε βάρος του άνδρα έχει σχηματιστεί δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία και εξύβριση σε βάρος μίας 17χρονης. Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο 30χρονος φέρονται να σημειώθηκαν τον Ιούνιο μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Η δικογραφία σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 30χρονου ημεδαπού για εκδικητική πορνογραφία και εξύβριση σε βάρος 17χρονης ημεδαπής, πράξεις που έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 2026 μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης».