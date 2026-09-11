Με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης βρίσκονται αντιμέτωποι οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το απόγευμα της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου, συνελήφθησαν ο παθολόγος Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του και γυναικολόγος Ιωάννα Γάκα, μια ημέρα αργότερα από εκείνη που άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής.

Παράλληλα, η Ασφάλεια συνεχίζει να διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες «έφυγε» ο Γιώργος Μαζωνάκης και το «κουβάρι» της υπόθεσης έχει ξεκινήσει σιγά- σιγά να ξετυλίγεται. Σημειώνεται ότι ήδη έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο στην Καρνεάδου, όπως και στο σπίτι του καλλιτέχνη.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική στο Κολωνάκι μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ και την μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς».

Οι δυο γιατροί αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Παρασκευής στον Εισαγγελέα.

Tα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη

Το απόγευμα της Πέμπτης έγινε γνωστό πως κατά τον επιτόπιο έλεγχο των Αρχών στο ιατρείο του Κολωνακίου, διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης είχε τεθεί σε λειτουργία. Το εύρημα αυτό φέρεται πως έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους ισχυρισμούς της γιατρού, η οποία υποστήριζε ότι η διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει όταν έπαθε ανακοπή ο καλλιτέχνης και ότι το επεισόδιο συνέβη κατά την τοποθέτηση των φλεβοκαθετήρων.

Η θανατηφόρα έκθεση προκύπτει από το γεγονός ότι από στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές κατά τις έρευνες, φαίνεται ότι η πλασμαφαίρεση είχε ήδη ξεκινήσει. Επίσης από το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν εξαρχής σε κακή κατάσταση και επιπλέον ότι συγκεκριμένο ιατρείο δεν ήταν αδειοδοτημένο για τη συγκεκριμένη πράξη.

Παράλληλα, η εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας φέρεται αποκάλυψε σημαντικές χρονικές αποκλίσεις. Η ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο σημείο, όπως αποτυπώνεται στα βιντεοληπτικά καταγραφικά, διαφέρει αισθητά από εκείνη που δήλωσαν αρχικά οι γιατροί στους αξιωματικούς της Αστυνομίας.

Πιο συγκεκριμέα η γιατρός στην κατάθεσή της είχε αναφέρει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο στο Κολωνάκι στις 16:30, ωστόσο βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι είχε φτάσει στο ιατρείο νωρίτερα, στη 13.οο το μεσημέρι. Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και η κατάθεση της διευθύντριας της αιματολογικής κλινικής του Ευαγγελισμού.

Στο στόχαστρο οι συνθήκες πριν την ανακοπή

Σημαντικές για την υπόθεση κρίνονται οι καταθέσεις που έδωσαν οι δύο γιατροί και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την αυτοψία στο ιατρείο και στην οικία του τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε η Ιωάννα Γάκα, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική σε κακή κατάσταση και συγκεκριμένα εμφάνιζέ εικόνα υπερδιέγερσης.

Μία ημέρα νωρίτερα, είχαν συμφωνήσει με τον τραγουδιστή να υποβληθεί στη θεραπεία αναζωογόνησης. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε λίγα λεπτά από τη στιγμή που είχε ξεκινήσει η θεραπεία. Ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν απέδωσαν, ενώ στη συνέχεια κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Το βασικό ερώτημα της Ασφάλειας είναι πλέον αν η ανακοπή συνδέεται με την ιατρική πράξη και τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Σήμερα, Παρασκευή, η νεκροψία – νεκροτομή

Εν τω μεταξύ η νεκροψία – νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Ωστόσο, σημειώνεται πως η νεκροψία είχε προγραμματιστεί να γίνει σήμερα στη 13:00 το μεσημέρι. Ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση της οικογένειας, η οποία ζήτησε να τοποθετηθεί τεχνικός σύμβουλος.

Ο άνθρωπος που εκπροσωπεί την οικογένεια του καλλιτέχνη ως τεχνικός σύμβουλος είναι ο Σωτήρης Μπουζιάνης.