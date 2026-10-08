Μία 52χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, καταγγέλλει ότι υπέστη εκτεταμένα χημικά εγκαύματα κατά τη διάρκεια γυναικολογικής εξέτασης σε δημόσιο νοσοκομείο.

Η γυναίκα, μιλώντας για πρώτη φορά αναλυτικά για όσα βίωσε, περιγράφει στη «Ζούγκλα» τις στιγμές πανικού μέσα στο εξεταστήριο, τον έντονο πόνο που ακολούθησε, τη νοσηλεία της, αλλά και τη δύσκολη αποκατάσταση που, όπως υποστηρίζει, συνεχίστηκε για μήνες.

Τα όσα καταγγέλλει δεν περιορίζονται στη δική της μαρτυρία. Στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχουν νοσοκομειακά έγγραφα, ιατρικές γνωματεύσεις και ιατροδικαστική έκθεση που καταγράφουν εγκαυματικές αλλοιώσεις συμβατές με χημικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού.

Η εξέταση που κατέληξε σε νοσηλεία

Όλα ξεκίνησαν στις 5 Μαρτίου 2026, όταν η 52χρονη προσήλθε στη Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υποβληθεί σε αιδιοσκόπηση και να ληφθεί δείγμα για βιοψία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χρησιμοποιήθηκε οξικό οξύ, όπως προβλέπεται στη συγκεκριμένη διαγνωστική εξέταση.

Η ίδια περιγράφει στο ηχητικό ότι σχεδόν αμέσως αισθάνθηκε ένα εξαιρετικά έντονο κάψιμο στην περιοχή. Όπως υποστηρίζει, ο πόνος ήταν τέτοιος που σηκώθηκε από το εξεταστικό κρεβάτι φωνάζοντας, ενώ το υγρό φέρεται να είχε επεκταθεί και σε γειτονικά σημεία του σώματός της.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του νοσοκομείου, κατά την εφαρμογή του οξικού οξέος η ασθενής παρουσίασε «έντονο καύσο» και άλγος, με το προσωπικό να προχωρά σε άμεσες πλύσεις της περιοχής με άφθονο φυσιολογικό ορό. Καταγράφηκαν επίσης έντονη ερυθρότητα και οίδημα.

«Άρχισα να καίγομαι»

Στην περιγραφή της, η 52χρονη υποστηρίζει ότι αρχικά δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Το μόνο που αντιλαμβανόταν, όπως λέει, ήταν ότι το κάψιμο γινόταν ολοένα και εντονότερο και ο πόνος εξαπλωνόταν.

Γιατροί και νοσηλευτές άρχισαν να ξεπλένουν την περιοχή με φυσιολογικό ορό, ενώ της χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή. Η κατάσταση, ωστόσο, δεν υποχώρησε άμεσα.

Η ίδια περιγράφει ότι φοβήθηκε έντονα, καθώς δεν γνώριζε την έκταση της βλάβης που είχε προκληθεί και έβλεπε την περιοχή του σώματός της να παρουσιάζει σοβαρό ερεθισμό και οίδημα.

Τελικά αποφασίστηκε η εισαγωγή της στη Γυναικολογική Κλινική για περαιτέρω παρακολούθηση.

Τρεις ημέρες στο νοσοκομείο

Η 52χρονη παρέμεινε νοσηλευόμενη έως τις 8 Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της έλαβε ενδοφλέβια ενυδάτωση και αντιβιοτική αγωγή, ενώ γινόταν καθημερινή περιποίηση των εγκαυματικών περιοχών με ειδική κρέμα και γάζες.

Στο νοσοκομειακό έγγραφο αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες χειρουργικές εκτιμήσεις και ότι σταδιακά παρουσιάστηκε βελτίωση της κλινικής εικόνας.

Η ασθενής πήρε εξιτήριο με οδηγίες να συνεχίσει καθημερινά την περιποίηση των τραυμάτων και να παρακολουθείται από γιατρούς.

Η ιατροδικαστική έκθεση

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 13 Μαρτίου, η γυναίκα εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

Στην έκθεση καταγράφονται εγκαυματικές αλλοιώσεις στην περιοχή του αιδοίου, του προδόμου του κόλπου και των χειλέων, οι οποίες χαρακτηρίζονται συμβατές με χημικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού.

Καταγράφονται ακόμη πολλαπλές εκδορές σε διαδικασία επούλωσης.

Το ιατροδικαστικό συμπέρασμα αναφέρει ότι οι κακώσεις που διαπιστώθηκαν είναι συμβατές τόσο με έκχυση χημικού υγρού, όσο και χρονικά με το περιστατικό της 5ης Μαρτίου που είχε περιγράψει η γυναίκα.

Ο χρόνος επούλωσης εκτιμήθηκε σε περίπου 22 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εμφανίζονταν επιπλοκές ή νέα κλινικά ευρήματα.

«Δεν μπορούσα να ζήσω φυσιολογικά»

Στη μαρτυρία της στη «Ζούγκλα», η 52χρονη δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε όσα ακολούθησαν μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο.

Περιγράφει μια καθημερινότητα γεμάτη πόνο, κατά την οποία ακόμη και απλές κινήσεις είχαν γίνει εξαιρετικά δύσκολες.

Όπως αναφέρει, αντιμετώπιζε σοβαρή δυσκολία στην ούρηση, στο περπάτημα, στο να καθίσει αλλά και στον ύπνο, εξαιτίας της θέσης και της έκτασης των εγκαυματικών βλαβών.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα χρειαζόταν συστηματική περιποίηση, φαρμακευτική αγωγή και επανειλημμένες ιατρικές επισκέψεις.

Στο υπόμνημα που έχει καταθέσει, αναφέρεται ότι η θεραπεία περιελάμβανε, πέρα από τις τοπικές αλοιφές και τις γάζες, αντιβίωση και ισχυρά παυσίπονα επί μακρό χρονικό διάστημα.

Νέα διάγνωση για χημικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού

Η γυναίκα συνέχισε να αναζητά ιατρική βοήθεια και μετά την αρχική νοσηλεία.

Σε μεταγενέστερη ιατρική βεβαίωση καταγράφεται και πάλι ότι έφερε έγκαυμα δεύτερου βαθμού στην περιοχή, ενώ στις 23 Μαρτίου εξετάστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Της χορηγήθηκε δεκαήμερη αναρρωτική άδεια με διάγνωση «χημικό έγκαυμα του κορμού βαθμού 2Β».

«Η αποκατάσταση κράτησε μήνες»

Η 52χρονη υποστηρίζει ότι η εικόνα της δεν επανήλθε γρήγορα στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από το περιστατικό.

Όπως περιγράφει στη μαρτυρία της, χρειάστηκε να επισκέπτεται επανειλημμένα γιατρούς, ενώ η αποκατάσταση ήταν ιδιαίτερα επώδυνη και ψυχοφθόρα.

Στην καταγγελία της αναφέρει μάλιστα ότι ακόμη και μήνες μετά δεν είχε επιτευχθεί πλήρης ανάπλαση του δέρματος εσωτερικά.

Προσέφυγε στη Δικαιοσύνη

Η γυναίκα έχει πλέον κινηθεί δικαστικά για την υπόθεση.

Στο υπόμνημά της προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης ζητά να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του γιατρού που πραγματοποίησε την πράξη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου προσώπου προκύψει ότι είχε συμμετοχή σε πράξεις ή παραλείψεις που συνδέονται με τον τραυματισμό της.

Η ίδια εμφανίζεται αποφασισμένη να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους, ζητώντας να διευκρινιστεί πώς μία προγραμματισμένη γυναικολογική εξέταση κατέληξε σε νοσηλεία, πολύμηνη θεραπεία και, όπως καταγγέλλει, μία εμπειρία που εξακολουθεί να επηρεάζει τη ζωή της.

Η δικαστική έρευνα καλείται πλέον να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το χημικό διάλυμα και αν προκύπτουν ευθύνες για όσα συνέβησαν.

Ακούστε εδώ την καταγγελία της 52χρονης: