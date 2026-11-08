Τραγικό τέλος βρήκε μία 29χρονη γυναίκα το μεσημέρι της Κυριακής (8/11), στη Θεσσαλονίκη. Η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της υποκύπτοντας στα βαρύτατα τραύματά της, έπειτα από πτώση στο κενό, από μπαλκόνι.

Το συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:30, σε πολυκατοικία που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ηλιάδος και Δελφών, σύμφωνα με το thestival.gr. Η πτώση από τον πέμπτο όροφο αποδείχτηκε μοιραία για τη γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και τη διακόμισε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.