Για σχεδόν τριάντα χρόνια ξεγλιστρούσε από τις αστυνομικές Αρχές, ο 66χρονος από τη Θεσσαλονίκη που έχει συνδέσει το όνομά του με ένα σκάνδαλο που είχε συγκλονίσει τη συμπρωτεύουσα το 2000.

Η σύλληψη του «φαντάσματος» έγινε στη Λαμία έπειτα από βαριές καταδίκες που είχαν συσσωρευτεί σε βάρος του και μετά από χρόνια που κρυβόταν στον Παναμά με την 27χρονη γυναίκα του.

Οι εταιρείες φαντάσματα

Λίγο πριν μπει η νέα χιλιετία, στη Θεσσαλονίκη επικρατούσε χάος με το σκάνδαλο των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ. Εταιρείες – μαιμού με ιδιοκτήτες ναρκομανείς και αστέγους δήλωναν ενδοκοινοτικές συναλλαγές προϊόντων και εισέπρατταν τεράστια ποσά ως επιστροφή φόρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξαγωγές δεν έγιναν ποτέ, όμως δισεκατομμύρια δραχμές εισπράχθηκαν, στον «αέρα» με έναν τηλεφωνικό αριθμό και μια διεύθυνση, αυτό ήταν αρκετό.

Τη στιγμή που οι πρώτες εταιρείες ξεκίνησαν να «επενδύουν» στις εικονικές εξαγωγές, ο 38χρονος τότε είδε την ευκαιρία και την άρπαξε. Από το 1999 μαζί με το νόμιμο εμπόριο άρχισε να παρουσιάζει εικονικές εξαγωγές φωτογραφικού χαρτιού στη Βουλγαρία. Λάμβανε τεράστια ποσά από επιστροφή ΦΠΑ, ενώ άρχισε να ακολουθεί και το παράδειγμα της ίδρυσης εταιρειών – μαϊμού για να εισπράξει ακόμη μεγαλύτερα ποσά. Τα στραβά μάτια έκαναν εφοριακοί και τον βοηθούσαν, δεν είχε τίποτα να φοβηθεί.

Για χρόνια ο 66χρονος ήταν άφαντος και το όνομα του ήταν πρώτο στα πινάκια των Κακουργιοδικείων και των Πλημμελειοδικείων της Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του συγκεντρώθηκαν 120 χρόνια φυλάκισης και εκείνος πουθενά.

Από τον Παναμά στην Ελλάδα

Η αστυνομία από το 2000 και έπειτα προσπαθούσε μανιωδώς να τον βρει, μέχρι το 2019 που οι Αρχές είδαν πως ενεργοποιήθηκε Ερυθρά Αγγελία με την οποία συνελήφθη στον Παναμά όπου κρυβόταν. Εκδόθηκε από τον Παναμά με τρεις καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του για το αδίκημα της πλαστογραφίας.

Για τη μία εκ των τριών κηρύχθηκε αθώος, ενώ για τις άλλες δύο καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών. Άσκησε αίτηση αναίρεσης και στο πλαίσιο αυτής, το δικαστήριο στο οποίο προσέφυγε του έδωσε αναστολή εκτέλεσης ποινής και αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Lamia Report, ο 66χρονος αγόρασε ένα διαμέρισμα στη Λαμία τον Δεκέμβριο του 2025. Το διαμέρισμα βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης, στην οδό Παπαφλέσσα και γράφτηκε στο όνομα της συζύγου του που είναι 27 ετών και έχει καταγωγή από τον Παναμά.

Στη Λαμία εμφανιζόταν ως ένας άνδρας με πολλά χρήματα και ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα, έκανε ανακαίνιση στο διαμέρισμα και πηγαινο-ερχόταν με τη νεαρή σύζυγό του. Την περασμένη Δευτέρα, 31 Ιουλίου, ο 66χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς που τον αναζητούσαν εδώ και χρόνια.

Το χρονικό της σύλληψης

Η Ερυθρά Αγγελία ενεργοποίησε άμεσα τις αστυνομικές υπηρεσίες και οι πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές έκαναν λόγο για το διαμέρισμα στο οποίο ζούσε με τη γυναίκα του.

Από «φάντασμα», μπήκε εκ νέου στις λίστες των καταζητούμενων της χώρας. Ο 66χρονος κυκλοφορούσε με ξένα στοιχεία και με αυτά συστηνόταν προκειμένου να μην συλληφθεί. Ο λόγος που επέστρεψε και δεν εγκατέλειπε τη χώρα δεν είναι σαφής, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες ένα οικογενειακό πρόβλημα τον ανάγκαζε να παραμείνει.

Δεν είναι γνωστό εάν μετά την απόφαση να του χορηγηθεί αναστολή στην εκτέλεση της απόφασης έφυγε πάλι για το εξωτερικό και εάν αναγκάστηκε στη συνέχεια να επιστρέψει λόγω του σοβαρού οικογενειακού ζητήματος. Το βέβαιο είναι πως με τη Λαμία δεν τον συνδέει τίποτα, καθώς οι συγγενείς του ζουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Οι αστυνομικοί της Λαμίας έστησαν μια επιχείρηση σύλληψης που δεν είχε προηγούμενο και κατάφεραν να τον συλλάβουν. Υπενθυμίζουμε πως σε βάρος του 66χρονου εκκρεμούσαν 34 αποφάσεις και εντάλματα με συνολική ποινή 120 ετών κάθειρξης.

Η δικαστική «μάχη» για τα 120 χρόνια

Αφού, λοιπόν, οδηγήθηκε στις φυλακές από εδώ και στο εξής ξεκινά ο δρόμος της νομικής αμφισβήτησης. Οι συνήγοροι υπεράσπισης του 66χρονου έχουν προβάλλει ήδη ισχυρισμούς, σύμφωνα με τους οποίους δεν θα μπορούσε να φυλακιστεί για τις άλλες αποφάσεις.

Ειδικότερα, εκδόθηκε από τον Παναμά για τρεις καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούσαν τα αδικήματα της πλαστογραφίας. Για τις υπόλοιπες, που αφορούν φοροδιαφυγή, το αίτημα έκδοσης αποσύρθηκε καθώς στον Παναμά η φοροδιαφυγή δεν είναι ποινικό αδίκημα και έτσι δεν θα μπορούσε για αυτές να παραδοθεί στην Ελλάδα για ένα τέτοιο έγκλημα.

Εξαιτίας της αρχής αμοιβαιότητας, ο 66χρονος από τη στιγμή παραδόθηκε στην Ελλάδα, μπορεί να φυλακιστεί μόνον για τις αποφάσεις για τις οποίες παραδόθηκε από τις Αρχές του Παναμά. Οι υπόλοιπες ενεργοποιούνται μόνον εφόσον φύγει από τη χώρα και επιστρέψει. Οι πρώτες προσφυγές πάντως αναμένεται να κατατεθούν στο επόμενο διάστημα και θα ξεκαθαρίσουν εάν ο 66χρονος θα εκτίσει ή όχι τα 120 χρόνια που του έχουν επιβληθεί.

Ισόβια σε τρεις εφοριακούς

Ο 66χρονος από τη Θεσσαλονίκη εισέπραττε παρανόμως τα ποσά από τα εικονικά τιμολόγια, ενώ τις «πλάτες» του κάλυπταν εφοριακοί.

Το Κακουργιοδικείο της συμπρωτεύουσας επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης εναντίον κατηγορούμενων εφοριακών σε δίκη που συνδέεται με το σκάνδαλο, για το οποίο κατηγορείται το «φάντασμα» και αποκαλύφθηκε πριν από περίπου 15 χρόνια, με τη συνολικά προκληθείσα ζημιά για το ελληνικό δημόσιο να εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης σε τρεις εφοριακούς που βρίσκονταν ήδη στη φυλακή, καθώς και σε έναν εικονικό επιχειρηματία ρούχων, ο οποίος καρπωνόταν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ παρουσιάζοντας ψευδείς εξαγωγές.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί μέρος μιας εκτεταμένης σειράς δικογραφιών για το ίδιο κύκλωμα και επικεντρώνεται στην Α’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, με τις απώλειες για το Κράτος να ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ανάμεσα στους καταδικασθέντες είναι ο τότε διευθυντής της συγκεκριμένης εφορίας κατά τη δεκαετία του ’90, καθώς και δύο υπεύθυνοι του τμήματος ΦΠΑ.

Πηγή: Lamia Report