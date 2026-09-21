Τραγική κατάληξη είχε ο καβγάς που σημειώθηκε στην Ακτή Βουλιαγμένης, με έναν 82χρονο να χάνει τη ζωή του, έπειτα από ένταση για μία ξαπλώστρα. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 76χρονος που ενεπλάκη στο επεισόδιο, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, συνελήφθη και η 21χρονη ΑμεΑ που βρισκόταν μαζί του, για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.

Ο 76χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη και δίνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν. Όπως υποστηρίζει, η ένταση ξεκίνησε όταν μαζί με την 21χρονη επιχείρησαν να πάρουν μία από τις καρέκλες και ξαπλώστρες που είχε καταλάβει ο 82χρονος.

«Κακιά στιγμή, κακιά η ώρα… Αυτός είχε πέντε-έξι καρέκλες και ξαπλώστρες πιασμένες μόνο για δύο άτομα. Όταν πήγαμε να πάρουμε μία, επιτέθηκε στην κοπέλα, που είναι ΑμεΑ, και της έριξε μπουνιά», ανέφερε ο 76χρονος.

Σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, όταν παρενέβη και τον ρώτησε γιατί χτυπά γυναίκες, ο 82χρονος φέρεται να τον χτύπησε στο σαγόνι, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να ζαλιστεί.

«Όταν τον ρώτησα γιατί χτυπάει γυναίκες, μου κοπάνησε κι εμένα μία στο σαγόνι και έπεσα κάτω ζαλισμένος», υποστήριξε ο 76χρονος μιλώντας στο MEGA.

Ο ίδιος περιέγραψε και την κατάσταση στην οποία βρέθηκε μετά το χτύπημα: «Το σαγόνι έχει στραβώσει εμένα τώρα. Εγώ έπεσα κάτω, ζαλίστηκα, σηκώθηκα. Μετά που σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Κόσμος πολύς μαζεύτηκε εκεί και έγινε ιστορία».

Αναφερόμενος στην 21χρονη, είπε πως η κοπέλα υπέστη σοκ από την εξέλιξη του περιστατικού. «Η κοπέλα είναι ΑμεΑ. Δεν τρόμαξε; Αφού έπαθε σοκ, έπαθε κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μοιραία εξέλιξη

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί και φέρεται να ξεκίνησε από διαφωνία για τη χρήση μιας ξαπλώστρας. Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο 82χρονος έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στην παραλία.

Άμεσα επικράτησε αναστάτωση, με λουόμενους να σπεύδουν να προσφέρουν βοήθεια. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου οι γιατροί επιχείρησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο 82χρονος κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, με τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του να διερευνώνται από τις Αρχές.

Την ίδια ώρα, η 21χρονη που βρισκόταν μαζί με τον 76χρονο υπέστη ισχυρό σοκ και κρίση πανικού μετά την εξέλιξη του επεισοδίου. Αρχικά είχε αφεθεί ελεύθερη, ωστόσο σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, συνελήφθη για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση.