Έντονες αντιδράσεις και δικαστικές εξελίξεις πυροδότησε η απόφαση για την υπό όρους αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας «Βιολάντα», Κώστα Τζιωρτζιώτη, ο οποίος παρέμεινε προφυλακισμένος για περίπου εξήμισι μήνες μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων.

Οι συγγενείς των πέντε εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου 2026 κατέθεσαν προσφυγή στην Εισαγγελία Λάρισας μέσω του δικηγόρου τους, Χρήστου Πατούνα, ζητώντας την επανεξέταση της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου και τη διατήρηση της κράτησης του επιχειρηματία.

Η απόφαση αποφυλάκισης, η οποία συνοδεύεται από περιοριστικούς όρους, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η μηνιαία παρουσίαση σε αστυνομικό τμήμα, είχε εξαρχής αμφισβητηθεί και από την αρμόδια εισαγγελέα.

Οι κατηγορίες και η ανακοίνωση των δικηγόρων

Ο Κώστας Τζιωρτζιώτης αντιμετωπίζει κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες, μεταξύ των οποίων έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Μετά την αποφυλάκισή του, οι συνήγοροί του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Γιώργος Παναγιώτου, εξέδωσαν ανακοίνωση κάνοντας λόγο για μήνες ψυχικής οδύνης, ενώ δεσμεύτηκαν ότι η εταιρεία θα σταθεί διαρκώς αρωγός στις οικογένειες των θυμάτων.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση της κόρης μιας εκ των θυμάτων, η οποία δήλωσε στην ΕΡΤ πως η μόνη δικαίωση για τις οικογένειες είναι η καταδίκη των υπευθύνων για τη δολοφονία των ανθρώπων τους:

«Aυτό που μπορούν να κάνουν για εμάς είναι να καταδικαστούν για τη δολοφονία των δικών μας ανθρώπων».

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά ισοπέδωσαν τμήμα των εγκαταστάσεων της εταιρείας στα Τρίκαλα, στοιχίζοντας τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες και προκαλώντας τον τραυματισμό άλλων.

Τα ευρήματα των ερευνών καταδεικνύουν ως αίτιο της τραγωδίας τη διαρροή προπανίου από υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο συσσωρεύτηκε σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου και αναφλέχθηκε από έναν σπινθήρα.

Η προσφυγή των οικογενειών αναμένεται πλέον να κριθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.