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Τρία στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας τιμήθηκαν με τον «Αστυνομικό Σταυρό», επιβεβαιώνοντας με τη δράση τους την απόλυτη προσήλωση στην προστασία των πολιτών. Ο Γιάννης Παναγιώτου, ο Αλέξανδρος Μαλιχόβας και ο Γεώργιος Αντωνάκης είναι τα πρόσωπα που βραβεύτηκαν, λαμβάνοντας μια από τις πιο σπουδαίες ηθικές αμοιβές του Σώματος για την προσφορά τους.

Kατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την βράβευση

Kατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την βράβευση

Κατά την διάρκεια της βράβευσης έγινε γνωστό πως οι αστυνομικοί που βραβεύτηκαν υπηρετούν σήμερα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μια από τις πιο νευραλγικές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα ο ένας υπηρετεί στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας και οι δύο υπηρετούν στη Δίωξη Εκβιαστών. Πρόκειται για ένα τμήμα που έρχεται καθημερινά σε μετωπική σύγκρουση με τα πιο επικίνδυνα κυκλώματα της νύχτας, απαιτώντας τεράστια ψυχραιμία και διαρκή έκθεση στον κίνδυνο.

Οι αστυνομικοί που βραβεύτηκαν και δεξιά στην φωτογραφία ο Διευθυντής της Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Νίκος Νταβαρίνος

Οι αστυνομικοί που βραβεύτηκαν και δεξιά στην φωτογραφία ο Διευθυντής της Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Νίκος Νταβαρίνος. Επίσης αριστερά διακρίνεται ο υποδιοικητής του Τμήματος Εκβιαστών, Θωμάς Φακαλής, ο οποίος και παρουσίασε την εκδήλωση

Στο εσωτερικό της Αστυνομίας, η συγκεκριμένη διάκριση δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία ρουτίνας. Ο «Αστυνομικός Σταυρός» παραδίδεται σε περιπτώσεις όπου καταγράφεται αποδεδειγμένη, εξαιρετική ανδραγαθία και απόλυτη αυταπάρνηση κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Οι αστυνομικοί που βαρβεύθηκαν. Στη φωτογραφία διακρίνεται επίσης ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε. / αποκαλούμενη και «ελληνικό FBI»), Υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης και δίπλα του ο Διευθυντής της Δίωξης Εκβιαστών, Νίκος Νταβαρίνος

Οι αστυνομικοί που βαρβεύτηκαν. Στη φωτογραφία διακρίνεται επίσης ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε. / αποκαλούμενη και «ελληνικό FBI»), Υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης. Επίσης ο Διευθυντής της Δίωξης Εκβιαστών, Νίκος Νταβαρίνος. Επίσης διακρίνεται ο ταξίαρχος Ζαχαράκης Γρηγόριος προϊστάμενος της ΥΔΕΖΙ, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ιωάννης Δροσίνης, διευθυντής του Ανθρωποκτονιών και ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Χρήστος Ξυπόλιας του Τμήματος Διαρρηκτών.

Αποτελεί την ύψιστη αναγνώριση της αυτοθυσίας, αναδεικνύοντας τους ανθρώπους που δεν διστάζουν να βάλουν το συλλογικό καλό πάνω από τη δική τους ασφάλεια.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

Βίντεο από την τελετή βράβευσης:

 

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