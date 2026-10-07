Τρία στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας τιμήθηκαν με τον «Αστυνομικό Σταυρό», επιβεβαιώνοντας με τη δράση τους την απόλυτη προσήλωση στην προστασία των πολιτών. Ο Γιάννης Παναγιώτου, ο Αλέξανδρος Μαλιχόβας και ο Γεώργιος Αντωνάκης είναι τα πρόσωπα που βραβεύτηκαν, λαμβάνοντας μια από τις πιο σπουδαίες ηθικές αμοιβές του Σώματος για την προσφορά τους.

Κατά την διάρκεια της βράβευσης έγινε γνωστό πως οι αστυνομικοί που βραβεύτηκαν υπηρετούν σήμερα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μια από τις πιο νευραλγικές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα ο ένας υπηρετεί στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας και οι δύο υπηρετούν στη Δίωξη Εκβιαστών. Πρόκειται για ένα τμήμα που έρχεται καθημερινά σε μετωπική σύγκρουση με τα πιο επικίνδυνα κυκλώματα της νύχτας, απαιτώντας τεράστια ψυχραιμία και διαρκή έκθεση στον κίνδυνο.

Στο εσωτερικό της Αστυνομίας, η συγκεκριμένη διάκριση δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία ρουτίνας. Ο «Αστυνομικός Σταυρός» παραδίδεται σε περιπτώσεις όπου καταγράφεται αποδεδειγμένη, εξαιρετική ανδραγαθία και απόλυτη αυταπάρνηση κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Αποτελεί την ύψιστη αναγνώριση της αυτοθυσίας, αναδεικνύοντας τους ανθρώπους που δεν διστάζουν να βάλουν το συλλογικό καλό πάνω από τη δική τους ασφάλεια.

Βίντεο από την τελετή βράβευσης: