Ένα σπαρακτικό, αλλά ταυτόχρονα ηχηρό μήνυμα έστειλε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram ο αδελφός της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία έπεσε θύμα γυναικοκτονίας στην Ηγουμενίτσα από τα χέρια του πρώην συντρόφου της.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Χαράλαμπος καταδικάζει τη νοοτροπία που οδήγησε στη δολοφονία της αδελφής του, στηλιτεύοντας τους «αδύναμους άνδρες» που αδυνατούν να αποδεχτούν την ανεξαρτησία των γυναικών, αντιμετωπίζοντάς τες ως ιδιοκτησία τους.

«Νιώθω ότι είναι χρέος μου να πω ότι υπάρχει μία μεγάλη επιδημία αδύναμων ανδρών εκεί έξω. Που δεν μπορούν να αποδεχτούν την ελευθερία της γυναίκας. Δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα τους. Και στην έκφραση της ελευθερίας μιας γυναίκας, όπως της αδερφής μου, που αποφάσισε να φύγει από τη σχέση στην οποία βρισκόταν», αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο, συμπληρώνοντας:

«Πάνε και καταστρέφουν μια ζωή, διότι είναι τόσο αδύναμοι που δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους. Και πάνε και καταστρέφουν έναν άνθρωπο. Το σύμπαν όμως δεν αγαπάει την αδυναμία. Και με τον νόμο της πολιτείας, τον νόμο της φυλακής. Και με τις πράξεις που θα κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, η οικογένειά της και εγώ».

Περιγράφοντας τον εφιάλτη που βιώνει ο ίδιος και οι οικείοι του μετά τη δολοφονία, ο Χαράλαμπος εξομολογείται πως η εβδομάδα που πέρασε ήταν εξαιρετικά δύσκολη για την οικογένεια, αλλά και για όλους όσοι βρίσκονταν κοντά στην άτυχη κοπέλα.

«Είμαστε συγκλονισμένοι, με ανάμεικτα συναισθήματα και καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα μας και ό,τι ακολουθήσει», σημειώνει.

Παρά τον αβάσταχτο πόνο, το μήνυμά του καταλήγει με μια υπόσχεση για δικαίωση, αλλά και για ζωή, με γνώμονα τη μνήμη της 25χρονης:

«Η δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί και η οργή μέσα μας θα κατευναστεί. Ό,τι κάνουμε όμως χρειάζεται να το κάνουμε με σύνεση. Είναι χρέος μου να ζήσω μια ζωή όμορφη και να δημιουργήσω κάτι όμορφο, διότι η Πηνελόπη ζει μέσα μας. Και θέλω να χαίρεται και να καμαρώνει για αυτό το οποίο βλέπει και δημιουργούμε όλοι εμείς».