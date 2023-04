Αγία Πετρούπολη: Νεκρός σε έκρηξη γνωστός Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και έξι ακόμη τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε μια καφετέρια στην Αγία Πετρούπολη σήμερα, ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες εκτάκτης ανάγκης.

Πηγές που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA δήλωσαν ότι ο νεκρός από την έκρηξη είναι ένας πολύ γνωστός Ρώσος μπλόγκερ, ειδικός σε στρατιωτικά θέματα.

Russia: Explosion reported in cafe in St. Petersburg. 1 person killed, at least 6 more wounded https://t.co/ejKSxdghwC pic.twitter.com/k3pQFOW7JY