Συνεχάρησαν τον Σούνακ η πρόεδρος της Κομισιόν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες

Τα συγχαρητήριά τους έστειλαν η πρόεδρος της Κομισιόν, ο Εμανουέλ Μακρόν καθώς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες στον Ρίσι Σούνακ, ο οποίος ανέλαβε επίσημα καθήκοντα πρωθυπουργού στη Μεγάλη Βρετανία.

«Σε αυτή την εποχή δοκιμασίας για την ήπειρό μας, βασιζόμαστε σε μια ισχυρή σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο για να υπερασπιστούμε τις κοινές μας αξίες, με πλήρη σεβασμό των συμφωνιών μας», ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της στο Twitter.

Congratulations to @RishiSunak on your appointment as U.K. Prime Minister.



In these testing times for our continent, we count on a strong relationship with the U.K. to defend our common values, in full respect of our agreements. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2022

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τον Ρίσι Σούνακ και προσέθεσε ότι θα επιδιώξει να εργαστεί μαζί του επί των κοινών προκλήσεων, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανίας.

Congratulations to @RishiSunak, who has become Prime Minister of the United Kingdom. Together we will continue working to tackle the challenges of the moment, including the war in Ukraine and its many consequences for Europe and the world. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2022

Για «ιστορική μέρα» κάνει λόγο, στο συγχαρητήριο μήνυμά του προς τον Σούνακ ο τέως πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον. «Είναι η στιγμή για κάθε Συντηρητικό να προσφέρει την πλήρη και εγκάρδια υποστήριξή του στο νέο πρωθυπουργό», τόνισε.