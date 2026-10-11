Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε ότι οι βρετανικές αρχές θεωρούν πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit, προχωρώντας σε μια τοποθέτηση που δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα από εν ενεργεία πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μιλώντας στο podcast The Rest Is Politics, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τη Δευτέρα, ο Μπέρναμ αποκάλυψε ότι όταν ανέλαβε καθήκοντα στη Ντάουνινγκ Στριτ ζήτησε ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Όπως είπε, ρώτησε ευθέως εάν υπήρξε παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα και έλαβε «τη σαφή απάντηση ότι, ναι, υπήρξε».

Πρώτη τέτοια δήλωση από εν ενεργεία πρωθυπουργό

Η τοποθέτηση του Μπέρναμ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέχρι σήμερα η Ντάουνινγκ Στριτ απέφευγε να επιβεβαιώσει δημοσίως τι ακριβώς γνώριζαν οι βρετανικές αρχές για πιθανή ρωσική ανάμειξη στην εκστρατεία του 2016.

Το 2020, η Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας του βρετανικού Κοινοβουλίου είχε επισημάνει ότι δεν μπορούσε να καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για την έκταση της ρωσικής παρέμβασης, καθώς δεν της είχε παρασχεθεί πλήρης μεταγενέστερη αξιολόγηση από την κυβέρνηση.

Κατά το παρελθόν είχαν διατυπωθεί καταγγελίες ότι ρωσικές υπηρεσίες χρησιμοποίησαν ψεύτικους λογαριασμούς, δίκτυα παραπληροφόρησης και δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να επηρεάσουν τη βρετανική κοινή γνώμη υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Χρειάζεται να ειπωθούν καθαρά»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τέτοια ζητήματα πρέπει πλέον να καταγράφονται με σαφήνεια στη δημόσια συζήτηση.

Όπως ανέφερε, η Βρετανία έχει βρεθεί για χρόνια σε αμυντική θέση απέναντι σε επιχειρήσεις ξένης επιρροής και οι πολίτες δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς για τον βαθμό στον οποίο ξένες δυνάμεις επιχειρούν να επηρεάσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Ο Μπέρναμ συνέδεσε το ζήτημα με ευρύτερες ανησυχίες για ρωσικές επιχειρήσεις παραπληροφόρησης στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γερμανία και τη Γαλλία.

Η συνάντηση με τον Φρίντριχ Μερτς

Ο Μπέρναμ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις απειλές που προέρχονται από εχθρικά κράτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μερτς αναφέρθηκε στις σχέσεις του AfD με τη Ρωσία, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός έκανε λόγο για παραπληροφόρηση που, όπως υποστήριξε, προέρχεται από τη Μόσχα και επιχειρεί να επηρεάσει τη γερμανική πολιτική σκηνή.

Τι λέει η Ντάουνινγκ Στριτ

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης απέφυγε να σχολιάσει το περιεχόμενο της ενημέρωσης που έλαβε ο Μπέρναμ όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η εθνική ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης και ότι οι βρετανικές αρχές επικεντρώνονται στην προστασία πολιτών και θεσμών από ξένες δυνάμεις και δίκτυα που επιχειρούν να υπονομεύσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Στο βάθος η σχέση της Βρετανίας με την ΕΕ

Οι δηλώσεις του Μπέρναμ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνησή του εξετάζει τρόπους στενότερης προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ίδιος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο το Εργατικό Κόμμα να εξετάσει ακόμη και πιο στενή θεσμική σχέση με την ΕΕ στο μέλλον, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη κυβερνητική απόφαση για επανένταξη.

Η νέα τοποθέτηση για τη ρωσική παρέμβαση επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο τόσο τη συζήτηση για το Brexit όσο και το ζήτημα της ξένης επιρροής στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες.