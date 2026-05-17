Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (16/5) πως έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση στο βόρειο Ισραήλ, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία δεν έχει βάλει τέλος στις εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 2 Μαρτίου.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση ανακοίνωσε πως μαχητές της εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον «στρατοπέδου στη Γιααρά με σμήνος επιθετικών drones». Νωρίτερα, είχε ενημερώσει πως διεξήγαγε αρκετές επιχειρήσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στον νότιο Λίβανο.