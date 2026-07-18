Μια απίστευτη τραγωδία έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών με θύμα ένα δίχρονο κοριτσάκι. Το άτυχο παιδί εντοπίστηκε νεκρό κάτω από συνθήκες που σοκάρουν, καθώς βρέθηκε δεμένο χειροπόδαρα στο κρεβάτι του.

Για την υπόθεση συνελήφθη ήδη η 22χρονη μητέρα του, η οποία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, την ώρα που οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Το χρονικό της σύλληψης

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει δημοσίευμα της New York Post, η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη της 22χρονης Σιέρα Σάι Χάνταγουεϊ (Sierra Shy Hadaway) ξεκίνησε μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας γύρω από το θάνατο της κόρης της. Το νήμα της ζωής για το μικρό κορίτσι κόπηκε πρόωρα στις 12 Ιουνίου, στην πόλη Λανέτ της Αλαμπάμα, όπου και εντοπίστηκε η σορός του.

Μια εικόνα που λύγισε τους αστυνομικούς

Οι λεπτομέρειες που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του σερίφη της κομητείας Chambers αποτυπώνουν το μέγεθος της φρίκης. Οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο αντίκρισαν μια εικόνα που λύγισε ακόμη και τους πιο έμπειρους αξιωματικούς, καθώς το παιδί ήταν τοποθετημένο μπρούμυτα στο κρεβάτι, έχοντας δεμένα τα χέρια και τους αστραγάλους του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών προσανατολίζονται στην ασφυξία ως την αιτία θανάτου του κοριτσιού. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή μηχανισμό που προκάλεσε το θάνατο ή τα επίσημα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη και να ζητά απαντήσεις.

Το μυστήριο με τον δεύτερο ύποπτο

Η υπόθεση, όμως, παρουσιάζει και μια άλλη σκοτεινή πτυχή, καθώς στο μικροσκόπιο της αστυνομίας έχει μπει και ένα δεύτερο πρόσωπο. Πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε θανάσιμα στις 14 Ιουνίου, μόλις δύο εικοσιτετράωρα μετά τον εντοπισμό του νεκρού παιδιού. Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει αποσαφηνιστεί ποια ακριβώς ήταν η σχέση του με την οικογένεια ή ποιος ήταν ο πιθανός ρόλος του στο τραγικό συμβάν, με τους ερευνητές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα με μεγάλη προσοχή.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Αν και το περιστατικό σημειώθηκε στα μέσα Ιουνίου, η έρευνα των Αρχών χρειάστηκε χρόνο για να ολοκληρωθεί. Μετά την αξιολόγηση και τη διασταύρωση όλων των στοιχείων, οι Αρχές προχώρησαν τελικά στη σύλληψη της 22χρονης μητέρας την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Η νεαρή γυναίκα οδηγείται πλέον στη δικαιοσύνη, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να έρθουν στο φως νέα δεδομένα που θα ρίξουν πλήρες φως στις ακριβείς συνθήκες αυτής της σοκαριστικής τραγωδίας.