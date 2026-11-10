Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία παρότρυνε χθες Δευτέρα (9/11) τις κυβερνήσεις του Ελ Σαλβαδόρ και της Αϊτής να δώσουν στη δημοσιότητα τη συμφωνία τους που επέτρεψε την ανάπτυξη στα τέλη του Οκτωβρίου 2.000 και πλέον σαλβαδοριανών στρατιωτικών στην Αϊτή και να εγγυηθούν ότι οι όποιες επιχειρήσεις τους θα εγγυώνται την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με βάση όσα είναι γνωστά επισήμως, οι σαλβαδοριανοί στρατιωτικοί στάλθηκαν στην Αϊτή για να εντοπίσουν τέσσερις συναδέλφους τους, μηχανικούς ελικοπτέρων, οι οποίοι αγνοούνται από τη 18η Οκτωβρίου, έπειτα από ενέδρα κάποιας από τις συμμορίες που λυμαίνονται το φτωχότερο κράτος του δυτικού ημισφαιρίου.

Ωστόσο, το εύρος της ανάπτυξης, πέραν των διεθνών πλαισίων, πάντως με υλικοτεχνική υποστήριξη των ΗΠΑ, αφήνει να εννοηθεί ότι η αποστολή τους μπορεί να είναι πολύ πιο ευρεία.

Οι δυο κυβερνήσεις «πρέπει να εγγυηθούν ότι όλες οι επιχειρήσεις των σαλβαδοριανών δυνάμεων θα σέβονται το διεθνές δίκαιο ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα», τόνισε η Άνα Πικέρ, επικεφαλής της διεύθυνσης της Αμνηστίας για την Αμερική.

Η ΜΚΟ κάλεσε ακόμη να δοθούν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τη συνεργασία αυτή και για τους μηχανισμούς ώστε ο πληθυσμός να μπορεί να καταγγέλλει καταχρήσεις «χωρίς φόβο ότι θα υποστεί αντίποινα», ενώ εξέφρασε ανησυχία για τον κίνδυνο να ενταθεί «η ανθρωπιστική κρίση».

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ, ο Ναγίμπ Μπουκέλε, μάλλον αποπειράται να εξαγάγει το μοντέλο του, αυτό του ανελέητου πολέμου εναντίον της εγκληματικότητας, στην Αϊτή, όπου κανένα εγχείρημα για την αποκατάσταση της ασφάλειας δεν έχει καρποφορήσει τα τελευταία χρόνια, παρά την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης.

Η μέθοδος του κ. Μπουκέλε επικρίνεται έντονα από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εντός και εκτός της χώρας της κεντρικής Αμερικής. Επισημαίνουν μεταξύ άλλων πως έγιναν δεκάδες χιλιάδες συλλήψεις αυθαίρετα, διαπράχθηκαν βασανισμοί, οδηγήθηκαν στις φυλακές αθώοι, ενώ πέθαναν υπό κράτηση εκατοντάδες πολίτες στις φυλακές.