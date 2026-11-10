O πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε πως θα περιορίσει την προώθηση του βιβλίου του με τα απομνημονεύματά του λόγω της κατάστασης της υγείας του, έναν και πλέον χρόνο αφού διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη.

«Κάποιες ημέρες είναι καλύτερες από άλλες. Αυτό δεν με σταματά, όμως ορισμένες φορές με κάνει να κόψω ταχύτητα», έγραψε ο Δημοκρατικός, ηλικίας 83 ετών, χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό σημαίνει δυστυχώς πως δεν θα μπορέσω να κάνω τόσες συζητήσεις γύρω από το βιβλίο μου όσο θα ήλπιζα» συμπλήρωσε.

Τα απομνημονεύματά του, με τίτλο “Promise Me, America”, θα κυκλοφορήσουν τη 17η Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και θα αφορούν κυρίως τα χρόνια της προεδρίας του, «ποιοι είμαστε ως έθνος, τις αξίες που υπερασπιζόμαστε και τον ρόλο της Αμερικής στον κόσμο», σύμφωνα με τον Τζο Μπάιντεν.

Σε αποσπάσματα που δημοσίευσε σήμερα το περιοδικό The Atlantic, ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος εκφράζει μεταξύ άλλων τη λύπη του για την κατάργηση των μέτρων του για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη από τον διάδοχό του Ντόναλντ Τραμπ, από «την πρώτη ημέρα» της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο.

Καταδικάζει επίσης τον Ρεπουμπλικανό δισεκατομμυριούχο για τον ρόλο του στην έφοδο στο Καπιτώλιο της Ουάσιγκτον από τους υποστηρικτές του, την 6η Ιανουαρίου του 2021, προκειμένου να εμποδίσουν την επικύρωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών δύο μήνες νωρίτερα.

«Αυτό που ο Τραμπ έκανε την 6η Ιανουαρίου του 2021 δεν θα έπρεπε να ξεχαστεί ποτέ. Αυτό θα έπρεπε να τον ακολουθεί έως την πτώση του», υποστηρίζει ο Τζο Μπάιντεν.

Τέσσερις μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο το 2025, ο πρώην πρόεδρος αποκάλυψε πως πάσχει από έναν «επιθετικό» καρκίνο του προστάτη με μεταστάσεις στα οστά.

Ο γιος του, Χάντερ Μπάιντεν, είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο ότι ο καρκίνος είχε επιδεινωθεί, με μεταστάσεις «στα οστά και πέρα από αυτά», περιγράφοντας την ασθένεια ως «πολύ επώδυνη» και «ιδιαίτερα εξουθενωτική».

Ο Τζο Μπάιντεν είχε αποφασίσει να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2024 για μια δεύτερη προεδρική θητεία, εν μέσω ανησυχιών για την κατάσταση της υγείας του. Τη θέση του ως υποψήφια είχε πάρει η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, η οποία ηττήθηκε από τον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ.