Σε σοβαρή διπλωματική κρίση έχει εξελιχθεί το περιστατικό με τον εντοπισμό μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε, καθώς οι γερμανικές αρχές αποδίδουν πλέον και επίσημα τη ευθύνη στη Μόσχα.

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ γνωστοποίησε ότι από τις έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών προέκυψε πως το drone, το οποίο βρέθηκε φορτωμένο με εκρηκτική ύλη δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, έφερε τεχνικά χαρακτηριστικά που ταυτίζονται με τον ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό.

Το συμβάν σημειώθηκε στον εμπορευματικό σταθμό του αεροδρομίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ειδικών κλιμακίων για την εξουδετέρωση των εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν και την πτώση δεύτερου drone στην ίδια περιοχή.

Ευρωπαίοι αναλυτές εκτιμούν ότι η ενέργεια αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ασύμμετρων πιέσεων προς χώρες-μέλη της Συμμαχίας, με στόχο την πρόκληση αποσταθεροποίησης.

Από την άλλη πλευρά, η αντίδραση της γερμανικής πλευράς υπήρξε άμεση, ανακοινώνοντας την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ρωσικού προξενείου στη Βόννη, την αναστολή δραστηριοτήτων πολιτιστικού κέντρου της Μόσχας στο Βερολίνο, καθώς και την υποβολή προτάσεων για διεύρυνση των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Σημειώνεται πως η ρωσική διπλωματία μέχρι στιγμής απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αιτιάσεις που αποσκοπούν στη διαχείριση της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας.

Την ίδια ώρα η Γερμανία αντιμετωπίζει μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησής της και η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά μια επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργκχαϊμ.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή η οποία σημειώθηκε χθες, Τρίτη, στις 21:00 (ώρα Ελλάδας), αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεασθεί.

«Δεν ξεκινάμε από την υπόθεση ότι πρόκειται για τεχνική βλάβη, αλλά για μια σκόπιμη ενέργεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες και χωρίς να διευκρινίσει το είδος της ζημιάς.

Επίσης την Τρίτη, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο του Βραδεμβούργου.

Η εταιρία διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Amprion ανέφερε σε ανακοίνωση πως εξωτερική επέμβαση βρίσκεται πιθανόν πίσω από το επεισόδιο στη δυτική Γερμανία και πως δεν υπήρξε πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση και τη σταθερότητα του δικτύου.

Η γερμανική εταιρεία ηλεκτρισμού RWE ανέφερε σε χωριστή δήλωση πως εξαιτίας του επεισοδίου χρειάσθηκε να βγάλει από το δίκτυο λιγνιτικές μονάδες συνολικής παραγωγής 4.200 μεγαβάτ.

Η ίδια πρόσθεσε πως οι λιγνιτικές μονάδες στο Νόιρατ και το Νιντεράουσεμ θα επανασυνδεθούν στο δίκτυο μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες και ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τις αρχές και με την Amprion.

Πάντως οι γερμανικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας για επιθέσεις σε ζωτικής σημασίας υποδομές.

ΕΕ: Η απόπειρα επίθεσης στη Λειψία είχε όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας

Η απόπειρα επίθεσης στη Λειψία είχε όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, δήλωσε την Τετάρτη η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται να συντονιστεί σχετικά με περαιτέρω ενέργειες, δεδομένης της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα μιλώντας πριν από την άτυπη σύνοδο των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στην Ιρλανδία, η Κάλας δήλωσε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για 1.600 επιπλέον καταχωρίσεις κυρώσεων που συνδέονται με το στρατιωτικό σύμπλεγμα της Ρωσίας και «ίσως προστεθούν και περισσότερες».

Εξάλλου η Γαλλία κάλεσε έναν αξιωματούχο της ρωσικής πρεσβείας στο Παρίσι σχετικά με την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, δήλωσε σήμερα ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Κάλεσα τον ρώσο επιτετραμμένο στο Παρίσι για να διαμαρτυρηθώ», δήλωσε ο Μπαρό στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Ιρλανδία, προσθέτοντας ότι κυρώσεις πρέπει επίσης να υιοθετηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυρίως εναντίον του σκιώδους στόλου της Ρωσίας.

Κύμα συμπαράστασης στη Γερμανία από το ΝΑΤΟ

Η διαμορφωμένη κατάσταση έχει προκαλέσει τη συσπείρωση των ευρωπαϊκών κρατών και των μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Βαρσοβία, Λονδίνο, Ρώμη, Στοκχόλμη και Πράγα εξέφρασαν ανοιχτά τη συμπαράστασή τους στη γερμανική κυβέρνηση, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την έξαρση των υβριδικών ενεργειών που στρέφονται κατά της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Από την πλευρά του, το τσεχικό υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε πως κάθε στόχευση σε σύμμαχο επηρεάζει συνολικά τη σταθερότητα της περιοχής, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δρομολογεί επαφές με την ηγεσία του ΝΑΤΟ.