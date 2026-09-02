Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Ρώμη. Μητέρα και πατέρας σκότωσαν την 5χρονη κόρη τους, η οποία ήταν ανάπηρη και έπειτα έβαλαν τέλος στη ζωή τους.

Οι σοροί των τριών μελών της οικογένειας, καθώς και του σκύλου τους, εντοπίστηκαν μέσα στο διαμέρισμά τους στην περιοχή Πιετραλάτα, όταν ένα συγγενικό πρόσωπο, το οποίο προσπαθούσε ανεπιτυχώς να επικοινωνήσει μαζί τους για ώρες, κάλεσε τις Αρχές. Φτάνοντας στο σημείο και μετά από κάποιες αναφορές από γείτονες για πυροβολισμούς, αστυνομικοί των Καραμπινιέρων και πυροσβέστες χρειάστηκε να παραβιάσουν την πόρτα του διαμερίσματος, η οποία ήταν κλειδωμένη από μέσα.

Το θέαμα που αντίκρισαν οι Αρχές ήταν δραματικό.

Ο Λούκα Αμπαστιάνο και η σύζυγός του Βαλεντίνα Παμπιάνκο, ηλικίας 42 και 41 ετών αντίστοιχα, καθώς και η μικρή τους κόρη Μπιάνκα, ήταν νεκροί στο υπνοδωμάτιό τους, φέροντας τραύματα από πυροβολισμούς. Στο ίδιο δωμάτιο βρισκόταν και ο σκύλος τους, ο οποίος είχε την ίδια τύχη…

Η 5χρονη Μπιάνκα έπασχε από σοβαρή αναπηρία και η φροντίδα που χρειαζόταν ήταν απαιτητική και συνεχής, με τους γονείς να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους.

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας»

Ανακαλύφθηκαν από τις Αρχές, πολλά σημειώματα των γονέων, στα οποία περιέγραφαν την αδυναμία τους να καλύψουν τα έξοδα της μικρής και ότι κανείς δεν τους βοηθούσε. Έτσι φαίνεται πως ο Λούκα και η Βαλεντίνα πήραν την απόφαση να σκοτώσουν την 5χρονη, το κατοικίδιό τους και μετά να τερματίσουν τη ζωή τους.

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας», έγραφαν σε σημείωμα.

Ο Λούκα και η Βαλεντίνα αναφέρονταν συχνά στην κατάσταση του παιδιού, στο αίσθημα απομόνωσης που βίωναν και στη δυσκολία που αντιμετώπιζαν στη φροντίδα της κόρης τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους γονείς έπασχε από κατάθλιψη. Σημειώνεται πως η οικογένεια λάμβανε οικονομική ενίσχυση από τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ρώμης.

Οι πυροβολισμοί «έπεσαν» από το όπλο που κατείχε νόμιμα ο Αμπαστιάνο, το οποίο οι ερευνητές βρήκαν στο ίδιο δωμάτιο του σπιτιού. Οι γείτονες του ζευγαριού είναι συντετριμμένοι, περιγράφοντας το συμβάν ως «τραγωδία» και τονίζοντας πόσο δεμένοι ήταν οι γονείς με το μικρό κορίτσι, καθώς τους έβλεπαν συχνά να βγαίνουν όλοι μαζί βόλτα στη γειτονιά.

«Είμαστε σοκαρισμένοι», δήλωσαν ο Μασιμιλιάνο Ουμπέρτι, Πρόεδρος του 4ου Διαμερίσματος, και η Ανναρίτα Λεομπρούνι, Αντιπρόεδρος του 4ου Διαμερίσματος. «Μια μητέρα, ένας πατέρας και ένα μικρό κορίτσι που υποστηρίζονταν από τις κοινωνικές υπηρεσίες και φοιτούσε σε έναν από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς μας. Μια οικογένεια που, τον τελευταίο χρόνο, είχε αποφασίσει να διαχειριστεί την αναπηρία της κόρης της στο σπίτι, με τη μητέρα να έχει παραιτηθεί από τη δουλειά της για να αφοσιωθεί πλήρως στις ανάγκες και τον χρόνο του παιδιού. Είμαστε σοκαρισμένοι, και αυτή η τραγωδία πρέπει να μας προβληματίσει. Διότι, παρά την υποστήριξη των κοινωνικών μας υπηρεσιών και της Τοπικής Αρχής Υγείας, προφανώς όλα αυτά δεν ήταν αρκετά για να σηκώσουν το βάρος της μοναξιάς και της απελπισίας μιας οικογένειας».

Πηγή: L’Unione Sarda