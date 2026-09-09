Η αύξηση των κινεζικών εισαγωγών που απειλεί να καταστρέψει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχει ωθήσει τις βιομηχανίες να συσπειρωθούν υπέρ του Νόμου περί Βιομηχανικής Επιτάχυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IAA). Άνθρωποι του κλάδου και ειδικοί προειδοποίησαν τους νομοθέτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια δημόσιας ακρόασης ότι ο χρόνος εξαντλείται για να περιοριστούν οι τεράστιες εξαγωγές του Πεκίνου.

Υπογράμμισαν τον κίνδυνο ενός δεύτερου σοκ απο τις κινεζικές εξαγωγές. Το πρώτο ήρθε μετά την ένταξη της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001. Χτύπησε την ευρωπαϊκή μεταποίηση χαμηλής τεχνολογίας και έντασης εργασίας, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα έπιπλα, τα παπούτσια, τα παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης.

Το επόμενο κύμα θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο καταστροφικό, προειδοποίησαν αξιωματούχοι του κλάδου.

Σε αντίθεση με το πρώτο σοκ, οι βιομηχανίες που βρίσκονται τώρα υπό πίεση περιλαμβάνουν τομείς που η Ευρώπη θεωρεί κεντρικούς για το οικονομικό και τεχνολογικό της μέλλον, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και οι μπαταρίες, καθώς και ο χάλυβας, τα χημικά και οι ανεμογεννήτριες.

Η IAA έχει σχεδιαστεί εν μέρει για να αμβλύνει αυτή την πίεση, περιορίζοντας τις κινεζικές επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, οι πρώτες ύλες ή τα ηλιακά πάνελ. Θα θέσει επίσης απαιτήσεις Made-in-EU για τις δημόσιες συμβάσεις, ενδεχομένως αποκλείοντας τους Κινέζους προμηθευτές.

«Το επίπεδο φιλοδοξίας είναι δικαιολογημένο. Αν είναι το κύριο εργαλείο της Ευρώπης για να αντιμετωπίσει το δεύτερο σοκ της Κίνας, είναι απαραίτητο να το αξιοποιήσει», δήλωσε στους ευρωβουλευτές ο Sander Tordoir, επικεφαλής οικονομολόγος στο think tank Centre for European Reform. «Κάντε το σωστά ή μην το κάνετε καθόλου», πρόσθεσε.

Το Πεκίνο έχει αντιταχθεί έντονα στην IAA, αλλά – παρά κάποιες αρχικές αμφιβολίες – αυτή κερδίζει μεγαλύτερη υποστήριξη μεταξύ των χωρών της ΕΕ και υπάρχει ευρεία υποστήριξη στο Κοινοβούλιο. «Το επείγον έχει αυξηθεί», δήλωσε η ευρωβουλευτής των Πρασίνων Anna Cavazzini, συν-επικεφαλής του φακέλου. Αποκάλεσε την IAA «ακρογωνιαίο λίθο» της αντίδρασης της ΕΕ στις «επιθετικές» εμπορικές πολιτικές της Κίνας. «Υπάρχει μεγάλη ευθυγράμμιση που την χρειαζόμαστε για να ενισχύσουμε την πρόταση της Επιτροπής».

Όταν η πρόταση ήρθε για πρώτη φορά, η Γερμανία ήταν επιφυλακτική μήπως εξοργίσει την Κίνα και η κυβέρνηση του καγκελάριου Friedrich Merz υποστήριξε ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη «το κατά πόσον αναμένονται αντίμετρα από τρίτες χώρες». Όμως τα αυξανόμενα προβλήματα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας αλλάζουν τη γνώμη του Βερολίνου.

«Οποιαδήποτε εταιρεία δέχεται χρήματα Ευρωπαίων φορολογουμένων θα πρέπει να κάνει κάτι για να σώσει τις θέσεις εργασίας των Ευρωπαίων φορολογουμένων», δήλωσε κατά την ακρόαση ο Sebastian Schaffer, κορυφαίος λομπίστας της Volkswagen στις Βρυξέλλες. Η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται στη μέση των διαπραγματεύσεων για ένα σχέδιο μείωσης του κόστους που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια 100.000 θέσεων εργασίας και στο κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία – κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας. Αντιμέτωπη με μια οικονομική κρίση που συμβάλλει στην ενίσχυση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, ο Merz προτρέπει την Επιτροπή να λάβει μέτρα για τον περιορισμό των κινεζικών εισαγωγών.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει πλέον εμπορικό έλλειμμα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ την ημέρα με την Κίνα. Η αξία των εισαγωγών οχημάτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων από την Κίνα στο μπλοκ αυξήθηκε από 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την ίδια περίοδο φέτος, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Το Βερολίνο και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πιέζουν την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα έως τον επόμενο μήνα.

Η Πρόεδρος Ursula von der Leyen χαρακτήρισε τον περασμένο μήνα την Κίνα «βασικό οικονομικό εταίρο» και δήλωσε ότι η μείωση της εξάρτησης από την Κίνα θα πρέπει να γίνει «χωρίς να διακοπούν οι δεσμοί». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «το να είσαι εταίρος δεν σημαίνει ότι αποδέχεσαι μόνιμες ανισορροπίες» και τόνισε ότι η αυξανόμενη εμπορική ανισορροπία της ΕΕ με την Κίνα, που συχνά τροφοδοτείται από τις επιδοτήσεις του Πεκίνου, αφήνει το μπλοκ ευάλωτο. «Ο διάλογος με την Κίνα παραμένει απαραίτητος. Αλλά πρέπει να αποφέρει αποτελέσματα. Και όταν ο διάλογος δεν είναι αρκετός, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε πλήρως τα μέσα μας», προειδοποίησε.

Η IAA μπορεί να γίνει το σημαντικότερο εργαλείο της ΕΕ για την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από το νέο κύμα κινεζικού ανταγωνισμού, δήλωσε ο Tordoir. «Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κάποια αβεβαιότητα σχετικά με το εάν η ΕΕ έχει την προθυμία να προτείνει εμπορικά μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτήν την απειλή, και έτσι η IAA μπορεί να είναι το κύριο εργαλείο πολιτικής που διαθέτει η ΕΕ», πρόσθεσε.