Η μαζική προσέλευση στις κάλπες τροφοδοτεί τις ελπίδες του Πέδρο Σάντσεθ να ανατρέψει τα προγνωστικά των δημοσκοπήσεων και να παραμείνει στην εξουσία. Στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η Ισπανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη συμμετοχή για τις πρώτες ώρες της ψηφοφορίας στην ιστορική σειρά των εκλογικών αναμετρήσεων.

Συγκεκριμένα, στις 14:00 τοπική ώρα (15:00 Ελλάδας) είχε ψηφίσει το 45,75% των εκλογέων, έναντι 40,48% την ίδια ώρα, το 2023. Η αύξηση φτάνει τις 5,27 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ καταρρίπτεται και το προηγούμενο μεσημεριανό ρεκόρ του 1993, όταν η συμμετοχή είχε διαμορφωθεί στο 41,8%. Πρόκειται για ρεκόρ στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της ημέρας, καθώς η ψηφοφορία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

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Γιατί ο Σάντσεθ ποντάρει στο 75%

Για τον Πρωθυπουργό και επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, η κινητοποίηση των ψηφοφόρων αποτέλεσε κεντρικό στόχο της προεκλογικής εκστρατείας. Η στρατηγική του στηρίχθηκε στην επιστροφή στις κάλπες πολιτών του προοδευτικού χώρου, προκειμένου να αποτραπεί μια κυβερνητική πλειοψηφία του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού Vox.

Σε συνέντευξή του στην El País, που δημοσιεύθηκε στις 26 Νοεμβρίου, είχε συνδέσει ευθέως το ύψος της συμμετοχής με τη δυνατότητα σχηματισμού νέας κυβέρνησης: «Αν πετύχουμε αυτή την κινητοποίηση του 75% ή και περισσότερο, μπορούμε να έχουμε 176 προοδευτικές έδρες», είχε δηλώσει.

Η πρώτη εικόνα από τις κάλπες δίνει επομένως έδαφος σε αυτή την προσδοκία. Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση σε σύγκριση με την ίδια ώρα το 2023 καταγράφεται στη Χώρα των Βάσκων, κατά 10,19 μονάδες, στην Καταλονία, κατά 8,44 μονάδες, και στη Ναβάρα, κατά 7,8 μονάδες περίπου.

Η υψηλή προσέλευση, ωστόσο, δεν αποκαλύπτει από μόνη της προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι ψήφοι. Όπως επισημαίνει η RTVE, το αριστερό εκλογικό σώμα εμφανιζόταν αρχικά λιγότερο κινητοποιημένο και άρχισε να ενεργοποιείται όσο πλησίαζαν οι εκλογές. Παράλληλα, όμως, η συμμετοχή μπορεί να αυξάνεται και όταν υπάρχει ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής. Το ποιος θα ωφεληθεί θα φανεί στην καταμέτρηση.

Η μάχη κρίνεται στις έδρες και στις συνεργασίες

Περίπου 38,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου, με την απόλυτη πλειοψηφία να απαιτεί 176 από τις 350 έδρες της Κάτω Βουλής.

Οι περισσότερες προεκλογικές δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα στο Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, χωρίς αυτοδυναμία. Η στήριξη του Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ θα μπορούσε, συνεπώς, να αποδειχθεί καθοριστική. Ενδεχόμενη συμμετοχή του στην κυβέρνηση θα έφερνε την ακροδεξιά στην εθνική εξουσία για πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Ο Σάντσεθ, από την πλευρά του, χρειάζεται συμμάχους για να συνεχίσει την οκταετή διακυβέρνησή του. Η εμπειρία του 2023 υπενθυμίζει ότι η πρωτιά δεν εξασφαλίζει αυτομάτως την πρωθυπουργία: τότε το Λαϊκό Κόμμα συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και έδρες, αλλά ο Φεϊχό δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική υποστήριξη.

Στέγαση, ακρίβεια και δύο διαφορετικές εκκλήσεις στους ψηφοφόρους

Η στεγαστική κρίση, η ακρίβεια, το μεταναστευτικό και οι υποθέσεις διαφθοράς κυριάρχησαν στην προεκλογική αντιπαράθεση. Ο Σάντσεθ προέβαλε τις οικονομικές επιδόσεις της χώρας και προειδοποίησε για υποχώρηση κοινωνικών δικαιωμάτων σε περίπτωση συνεργασίας PP–Vox.

Ο Φεϊχό αντέταξε την ανάγκη κυβερνητικής αλλαγής. Αφού ψήφισε στη Μαδρίτη, κάλεσε τους πολίτες να «ψηφίσουν με μνήμη, και όχι με φόβο», παραπέμποντας στις υποθέσεις που έχουν προκαλέσει πολιτική φθορά στην Κυβέρνηση.

Οι κάλπες στην ηπειρωτική Ισπανία και στις Βαλεαρίδες κλείνουν στις 21:00 ώρα Ελλάδας. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται από τις 22:00, μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και στα Κανάρια Νησιά.