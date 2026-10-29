Στιγμές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν στους δρόμους του Μπαντούνγκ, στη Δυτική Ιάβα της Ινδονησίας, όταν ένας πλανόδιος πωλητής βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο μιας σφοδρής ανάφλεξης.

Ο άνδρας περπατούσε ανυποψίαστος σε κατοικημένη περιοχή μεταφέροντας δύο μεγάλα κιβώτια με κεφτεδάκια, όταν, μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, μια τεράστια πύρινη σφαίρα κάλυψε τα πάντα γύρω του.

Βίντεο από την έκρηξη

Το επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε καρέ-καρέ από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης της γειτονιάς. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ο διακινητής τροφίμων να βαδίζει κανονικά, όταν το ένα από τα δύο κιβώτια εκρήγνυται βίαια, με τη φωτιά να εξαπλώνεται ακαριαία πάνω του.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το συμβάν προκλήθηκε πιθανότατα από φιάλη υγραερίου που βρισκόταν αποθηκευμένη στο εσωτερικό του κιβωτίου για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του εμπορεύματος.

Αίσιο τέλος παρά τη σφοδρότητα

Παρά την ένταση του ωστικού κύματος και το μέγεθος της φλόγας που τύλιξε τον άτυχο άνδρα, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Ο πωλητής διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες, φέροντας μόνο ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και στο πρόσωπο, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σταθερή και χωρίς περαιτέρω κίνδυνο.