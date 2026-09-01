Τα περισσότερα από τα εργοστάσια αφαλάτωσης του Ισραήλ τέθηκαν εκτός λειτουργίας το πρωί της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου, αφού είχαν λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά από μια νέα αύξηση της θολότητας του θαλασσινού νερού.

Περιορισμοί στη δημόσια κατανάλωση και τη γεωργία

Βάσει οδηγιών που εκδόθηκαν για το εθνικό σύστημα ύδρευσης, οι τοπικές αρχές θα μειώσουν τη χρήση νερού για το δημόσιο πράσινο και τη γεωργία, ενώ θα εργαστούν για τη μείωση της κατανάλωσης νερού και σε άλλους δημόσιους τομείς.

Οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι η παροχή νερού στα νοικοκυριά θα συνεχιστεί παρά τις αναστολές λειτουργίας των μονάδων. Στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τοπικά προβλήματα εφοδιασμού, η έκταση της χρήσης νερού θα περιοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες, ενώ το επιχειρησιακό κέντρο της Αρχής Υδάτων διαχειρίζεται τις μεμονωμένες διακοπές.

Ο αντίκτυπος μιας εκτεταμένης βλάβης στις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης του Ισραήλ έφτασε στο κεντρικό Ισραήλ τη Δευτέρα, με τους κατοίκους του Γκιβατάιμ να προειδοποιούνται ότι ενδέχεται να σημειωθούν διαταραχές στην παροχή νερού τις επόμενες ώρες, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης πίεσης, ακόμη και διακοπών σε ορισμένες περιοχές.

Έκκληση προς τους πολίτες για εξοικονόμηση νερού

Μήνυμα που στάλθηκε στους κατοίκους ανέφερε:

«Σε συνέχεια των προβλημάτων στην παροχή νερού στο εθνικό δίκτυο ύδρευσης, ενδέχεται να παρουσιαστούν διαταραχές στην υδροδότηση τις επόμενες ώρες, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης πίεσης και διακοπών νερού σε συγκεκριμένες περιοχές. Ζητούμε από το κοινό να εξοικονομεί νερό όσο το δυνατόν περισσότερο και να το χρησιμοποιεί μόνο για βασικές ανάγκες μέχρι να επιστρέψει η κανονική λειτουργία».

Η προειδοποίηση ήρθε εν μέσω μιας ασυνήθιστης διαταραχής στο εθνικό δίκτυο ύδρευσης του Ισραήλ, αφού τα πέντε από τα έξι εργοστάσια αφαλάτωσης της χώρας αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής Υδάτων, Ιεζεκιήλ Λίφσιτς, η έντονη θολότητα του θαλασσινού νερού που ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο και μετακινήθηκε από το νότο προς το βορρά, εμπόδισε τις εγκαταστάσεις να φιλτράρουν το νερό και να λειτουργήσουν κανονικά.

Πηγή: jpost