Έπειτα από μια μαραθώνια και ιστορική αποστολή που διήρκεσε περισσότερες από 250 ημέρες μακριά από τη στεριά, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln κατέπλευσε την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, σε λιμενικές εγκαταστάσεις της Ταϊλάνδης, νότια της Μπανγκόκ.

Το κολοσσιαίο πολεμικό πλοίο, μήκους σχεδόν 335 μέτρων, κατέφτασε με έντονα τα σημάδια της φθοράς. Η σκουριά ήταν εμφανής από την πλώρη μέχρι την πρύμνη, προκαλώντας τον σχολιασμό αρκετών παρατηρητών για την εξωτερική κατάσταση ενός σκάφους που άλλοτε αποτελούσε την «αιχμή του δόρατος» και το καμάρι του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν υποδηλώνει κατ’ ανάγκη κρίσιμη παραμέληση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ναυτικού των ΗΠΑ, το Lincoln έχει συμπληρώσει 286 ημέρες εν πλω από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν και απέπλευσε από τη βάση του στο Σαν Ντιέγκο. Σε αυτό το διάστημα, το αεροπλανοφόρο συμμετείχε ενεργά και για αρκετούς μήνες σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και σε αποστολές αποκλεισμού κατά του Ιράν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η εξήγηση των ειδικών και η απαιτητική συντήρηση

Ο Καρλ Σούστερ, βετεράνος πλοίαρχος του αμερικανικού Ναυτικού με θητεία σε τρεις διαφορετικές αποστολές με αεροπλανοφόρα κλάσης Nimitz, ξεκαθαρίζει πως η συγκεκριμένη φθορά είναι αναμενόμενη μετά από τόσους μήνες δράσης.

«Η σκουριά κατά μήκος της ίσαλης γραμμής δεν είναι ασυνήθιστη σε ένα πλοίο που έχει περάσει 60 ή περισσότερες ημέρες επιχειρώντας συνεχώς στη θάλασσα», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Παρ’ όλα αυτά, η αποκατάσταση των φθορών δεν είναι απλή υπόθεση εν μέσω επιχειρησιακής δράσης. Όπως εξήγησε ο κ. Σούστερ, η διαδικασία αφαίρεσης της σκουριάς απαιτεί από το πλήρωμα να κατέβει με ειδικό εξοπλισμό μέχρι την ίσαλο γραμμή, να τρίψει σχολαστικά τις επιφάνειες, να εφαρμόσει δύο στρώσεις ειδικού αντισκωριακού ασταριού και, τέλος, να περάσει δύο στρώσεις ναυτικού γκρι χρώματος.

«Με βάση αυτό που βλέπω, μιλάμε για περίπου 30 ημέρες εργασιών συντήρησης για να αφαιρεθεί όλη η σκουριά», σημείωσε ο ίδιος, εκτιμώντας το μέγεθος του εγχειρήματος.

Η στάση επτά ημερών

Ο ελλιμενισμός στην Ταϊλάνδη αναμένεται να κρατήσει μερικές ημέρες, δίνοντας στο πλήρωμα την πρώτη ουσιαστική ευκαιρία για ανάπαυση μετά από μια εξαιρετικά απαιτητική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια αυτής της επταήμερης παραμονής στο λιμάνι, ωστόσο, το βάρος της συντήρησης θα πέσει αποκλειστικά στα πιο κρίσιμα σημεία.

«Η σκουριά στην πλώρη και στα μπροστινά τμήματα του κύτους θα αντιμετωπιστεί πρώτη, επειδή αυτά τα σημεία υφίστανται τη μεγαλύτερη καταπόνηση όταν το πλοίο κινείται και δέχονται τις διαβρωτικές επιδράσεις του θαλασσινού νερού, ιδιαίτερα σε ταραγμένη θάλασσα», διευκρίνισε ο Σούστερ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ κάποιες εργασίες στα ανώτερα καταστρώματα μπορούν να εκτελεστούν εν κινήσει, οι επιδιορθώσεις στην ίσαλο γραμμή επιβάλλουν την πλήρη ακινητοποίηση του σκάφους σε ήρεμα νερά.

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την αναγκαιότητα αυτών των εργασιών, ο πρώην πλοίαρχος ήταν σαφής: «Η σκουριά είναι σαν μεταδοτική ασθένεια. Εξαπλώνεται. Επομένως, είναι καλύτερο να την αντιμετωπίζεις νωρίς, ώστε να την περιορίσεις, παρά να βρεθείς αργότερα αντιμέτωπος με ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα». Η σκουριά, όπως εξήγησε, φθείρει και αποδυναμώνει τις μεταλλικές κατασκευές και πρέπει να αφαιρείται άμεσα για να μην προκαλέσει δομικά προβλήματα σε διαδρόμους, καταστρώματα και κιγκλιδώματα.

Οι σκιές της μακράς αποστολής

Η φθορά στο κύτος του πλοίου, πάντως, φαίνεται πως είναι μόνο ένα από τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Η παρατεταμένη ανάπτυξη του Lincoln συνοδεύτηκε από αναφορές για πτώση του ηθικού μεταξύ των ναυτών λόγω ελλείψεων σε βασικές προμήθειες, ενώ καταγράφηκε και τουλάχιστον ένα σοβαρό περιστατικό με μέλος του πληρώματος να πέφτει στη θάλασσα.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει υποβαθμίσει τις αντιδράσεις για τη χρονική διάρκεια της αποστολής, δηλώνοντας ότι ο χρόνος ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου «δεν ήταν ούτε κατά διάνοια αρκετά μεγάλος». Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει προβεί σε νέες δηλώσεις μετά την άφιξη του πλοίου στην Ταϊλάνδη.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ασκήσει στο παρελθόν έντονες πιέσεις στην ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού, ζητώντας να βελτιωθεί η εξωτερική εμφάνιση των αμερικανικών πολεμικών πλοίων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο (κατά τη δεύτερη θητεία του) όπου η διάρκεια των αποστολών τους αυξάνεται σταθερά.

Ενδεικτική της επιμονής του είναι η αποκάλυψη που έκανε πέρυσι ο πρώην υπουργός Ναυτικού, Τζον Φέλαν. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το CNN από συνέδριο στο Μέριλαντ, ο Φέλαν ανέφερε ότι δεχόταν τηλεφωνήματα από τον πρόεδρο ακόμη και μέσα στη νύχτα με θέμα… την εικόνα του στόλου.

«Μου έχει πει πολλές φορές: “Ναυπήγηση πλοίων, ναυπήγηση πλοίων, ναυπήγηση πλοίων. Βγάλτε αυτά τα πλοία από τα ναυπηγεία συντήρησης. Διορθώστε τη γ@μ@μ@νη σκουριά”», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο κ. Φέλαν.

Το πριν και το μετά: