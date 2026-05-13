Υπάρχει μια πρόταση που διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα: «Είμαι η Giusy Ferreri». Αυτές οι λέξεις περιέχουν ήδη μια ακριβή ταυτότητα, αναγνωρίσιμη με την πρώτη ακρόαση.

Τώρα, αυτή η φωνή είναι επίσης καταχωρημένο εμπορικό σήμα. Ένα ηχητικό αποτύπωμα που έχει κατατεθεί σε ευρωπαϊκά αρχεία για την προστασία ενός από τα πιο ευάλωτα στοιχεία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης: την ανθρώπινη φωνή.

Η Giusy Ferreri είναι η πρώτη τραγουδίστρια στην Ευρώπη που κατοχύρωσε επίσημα το εμπορικό σήμα της φωνής της, στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

«Η εξέλιξη του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας σήμερα απαιτεί ολοένα και πιο προηγμένη προστασία των διακριτικών στοιχείων ενός ατόμου και της καλλιτεχνικής του ταυτότητας», εξηγεί ο Marco Mastracci, ιδιοκτήτης της εταιρείας MPM Legal και δικηγόρος της τραγουδίστριας.

«Η φωνή αντιπροσωπεύει πλέον ένα πραγματικό άυλο αγαθό, με τεράστια οικονομική, καλλιτεχνική και επικοινωνιακή αξία». Ο Mastracci συνδέει την υπόθεση Ferreri με μια διαδικασία που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιταλία με τον ηθοποιό φωνής Luca Ward, μεταξύ των πρώτων που προστάτευσαν νομικά τη φωνητική του χροιά.

Σε διεθνές επίπεδο, η πιο γνωστή αναφορά παραμένει η Taylor Swift, η οποία έχει δεσμευτεί να υπερασπίζεται την καλλιτεχνική της εικόνα εδώ και χρόνια.

