Λιώνει κυριολεκτικά η Ευρώπη, η οποία βιώνει μία από τις πιο ακραίες και εκτεταμένες θερμικές επιθέσεις των τελευταίων δεκαετιών, με τις θερμοκρασίες να σπάνε ρεκόρ από τη Μεσόγειο μέχρι τον Βορρά.

Από την Κορσική και τη Γαλλία μέχρι τη Γερμανία, την Πολωνία και ακόμη και τη Σκανδιναβία, ο υδράργυρος ανεβαίνει σε επίπεδα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν πλέον «επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία» και σε πολλές περιπτώσεις «ιστορικά».

Οι μετεωρολόγοι μιλούν για ένα εκτεταμένο «heat dome»: ένα σύστημα υψηλών πιέσεων που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική πάνω από την ήπειρο, μετατρέποντας ολόκληρες χώρες σε θερμικές νησίδες.

Το αποτέλεσμα είναι μια Ευρώπη σε κατάσταση συναγερμού: νοσοκομεία υπό πίεση, υποδομές που λυγίζουν και κυβερνήσεις που επιστρατεύουν έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσουν το κύμα καύσωνα.

Λιώνει η Ευρώπη από τον Νότο έως τον Βορρά

Στη νότια Ευρώπη, η κατάσταση είναι ήδη δραματική. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία καταγράφονται θερμοκρασίες που πλησιάζουν ή ξεπερνούν τους 44°C, με τις Αρχές να προειδοποιούν για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιών και θερμοπληξίας.

Στη Γαλλία, σχεδόν ο μισός χάρτης της χώρας έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, ενώ σε πολλές περιοχές έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες άνω των 40°C και μαζικές διακοπές σε Σχολεία και Δημόσιες Υπηρεσίες.

Γεμάτα τα νεκροστάσια στο Παρίσι

Η υποχώρηση του καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία έχει ήδη αρχίσει αυτό το Σαββατοκύριακο, ωστόσο οι συνέπειές του εξακολουθούν να γίνονται αισθητές.

Εκτός από την εξάντληση που προκάλεσαν οι ακραίες θερμοκρασίες στον πληθυσμό, το σύστημα υγείας και οι υπηρεσίες τελετών βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με ιδιαίτερα αυξημένη πίεση, ενώ ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Ελιζαμπέτ Σαριέ, γενική εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Υπηρεσιών Τελετών της Γαλλίας.

«Από σήμερα το πρωί, οι δύο νεκροθάλαμοι του Παρισιού δεν διαθέτουν πλέον καμία ελεύθερη θέση και οι σοροί μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις των προαστίων της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια διευκρίνισε ότι πρόκειται κυρίως για ένα φαινόμενο που αφορά το Παρίσι. «Στην υπόλοιπη Γαλλία η δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα αυξημένη, χωρίς όμως να έχουν παρατηρηθεί προβλήματα υπερφόρτωσης», σημείωσε. Η Ομοσπονδία που εκπροσωπεί, καλύπτει περίπου το 83% της αγοράς του κλάδου, τόσο ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων, όσο και των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την Ελιζαμπέτ Σαριέ, η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί, εάν συνεχιστεί η αυξημένη ροή περιστατικών μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες.

«Παραμένουμε σε διαρκή επιφυλακή», συμπλήρωσε η ίδια.

Canicule à Paris : les deux funérariums intra-muros sont saturés, les défunts transférés en petite couronne⤵️https://t.co/ur6k3wtRrO — actu Paris (@actufrparis) June 27, 2026

Η Ιταλία βρίσκεται σε καθεστώς υγειονομικού συναγερμού, με τις μεγάλες πόλεις να λειτουργούν στα όρια της αντοχής τους, ενώ ο ποταμός Πάδος εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα νερού, εντείνοντας τον φόβο για ξηρασία.

Η Αφρική «μετακόμισε» στη Σκανδιναβία

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο του φετινού καύσωνα είναι η επέκτασή του βόρεια.

Στη Γερμανία καταγράφονται θερμοκρασίες άνω των 40°C, με τις Αρχές να προχωρούν ακόμη και σε ριζοσπαστικά μέτρα δροσισμού των πολιτών.

Σε αρκετές πόλεις του Βερολίνου, οι υπηρεσίες έριξαν νερό με ειδικά οχήματα και αντλίες στους δρόμους για να μειώσουν τη θερμική επιβάρυνση και να δροσίσουν τους πολίτες.

Πιο βόρεια, η εικόνα είναι ακόμη πιο πρωτοφανής:

Στη Δανία καταγράφονται θερμοκρασίες κοντά στους 37°C – επίπεδα αδιανόητα για το κλίμα της περιοχής

Στη Σουηδία και τη Νορβηγία, οι Αρχές προειδοποιούν για θερμική καταπόνηση, ειδικά σε πόλεις που δεν διαθέτουν υποδομές για τέτοια ζέστη

Στη Βαλτική και την Πολωνία εκδίδονται συνεχείς προειδοποιήσεις για καύσωνα και πυρκαγιές

Ακόμη και περιοχές που ιστορικά δεν έχουν εμπειρία από ακραία ζέστη βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με συνθήκες που θυμίζουν Νότια Ευρώπη.

Υγεία, υποδομές και κοινωνίες στα όριά τους

Η πίεση στα συστήματα υγείας είναι ήδη εμφανής.

Στη Γαλλία, τα επείγοντα περιστατικά έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, με τις Αρχές να μιλούν για «κορεσμό» των νοσοκομείων σε ορισμένες περιοχές.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι υπηρεσίες ασθενοφόρων κατέγραψαν αριθμό-ρεκόρ κλήσεων, ενώ νοσοκομεία κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η κατάσταση δεν περιορίζεται στην υγεία:

Σιδηροδρομικά δίκτυα σε Γερμανία και Γαλλία λειτουργούν με περιορισμούς, λόγω θερμικής παραμόρφωσης γραμμών

Πτήσεις καθυστερούν ή ακυρώνονται εξαιτίας καταιγίδων και υπερφόρτωσης αεροδρομίων

Σχολεία και Δημόσιες Υπηρεσίες κλείνουν σε πολλές χώρες

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εκτοξεύεται λόγω κλιματιστικών

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Γερμανία: «δροσισμός με μάνικες» και θερμικά ρεκόρ

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του καύσωνα έρχεται από τη Γερμανία, όπου οι Αρχές σε αρκετές πόλεις, επιστράτευσαν ακόμα και οχήματα της αστυνομίας που ρίχνουν νερό υπό πίεση στις διαδηλώσεις, αλλά αυτή τη φόρα όχι για να αντιμετωπίσουν κάποιες ταραχές, αλλά για να δροσίσουν δρόμους και πολίτες.

Vor dem Brandenburger Tor hat die @polizeiberlin Wasserwerfer aufgefahren – zur Abkühlung in der #Hitzewelle in #Berlin. Sie fährt weiter zum Platz der Republik, Potsdamer Platz, Roten Rathaus und zur Jugendfarm im #Mauerpark. Unser Hitze-Blog: https://t.co/wHGMFnWV4i pic.twitter.com/lK1eJEGYoA — Tagesspiegel (@Tagesspiegel) June 27, 2026

Η εικόνα ανθρώπων να δροσίζονται στους δρόμους με νερό από μάνικες έχει γίνει σύμβολο της αδυναμίας των υποδομών να ανταποκριθούν σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο όριο.

Die @polizeiberlin setzt Wasserwerfer ein, um Abkühlung zu schaffen. Gute Idee? Quelle: Polizei Berlin pic.twitter.com/0TT3Idlxw1 — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) June 27, 2026

Την ίδια στιγμή, η χώρα καταγράφει ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες Ιουνίου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης δεν έχει ακόμη κορυφωθεί.

Μια νέα «κανονικότητα» για την Ευρώπη;

Οι επιστήμονες είναι σαφείς: τέτοιου είδους καύσωνες δεν αποτελούν πλέον εξαιρέσεις.

Αναλύσεις διεθνών ερευνητικών ομάδων δείχνουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει κάνει τέτοια φαινόμενα έως και 100 φορές πιο πιθανά σε σχέση με δύο δεκαετίες πριν, μετατρέποντας ακραία καιρικά γεγονότα σε επαναλαμβανόμενη απειλή.

Η Ευρώπη, η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον κόσμο, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα νέο μοτίβο: καλοκαίρια με παρατεταμένους καύσωνες, ξηρασίες και πίεση σε κάθε κρίσιμη υποδομή.

Δοκιμασία για τις υποδομές

Ο καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη δεν είναι απλώς ένα μετεωρολογικό επεισόδιο. Είναι ένα τεστ αντοχής για τα συστήματα υγείας, τις υποδομές και κυρίως για τον τρόπο που οι ευρωπαϊκές κοινωνίες θα μάθουν να ζουν με ένα κλίμα που αλλάζει ραγδαία.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα υπάρξει επόμενος καύσωνας. Είναι πόσο πιο ακραίος θα είναι.