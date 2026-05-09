Σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης και συμβολισμού διεξήχθη στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας η δέκατη διοργάνωση του διεθνούς μαραθωνίου της Παλαιστίνης, σηματοδοτώντας την επιστροφή της αθλητικής αυτής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, η ανταπόκριση υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη, με τη συμμετοχή να αγγίζει τους 1.900 δρομείς, οι οποίοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα αντοχής μέσα από τον αθλητισμό.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία πολυάριθμων νέων που έδωσαν το «παρών» στη διαδρομή παρά τις σοβαρές σωματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρέθηκαν άτομα που έτρεξαν με ακρωτηριασμένα άκρα, συνέπεια των τραυματισμών τους κατά τις στρατιωτικές συγκρούσεις στην περιοχή.

Η διοργάνωση αυτή δεν αποτέλεσε μόνο ένα αθλητικό γεγονός, αλλά λειτούργησε ως μια πλατφόρμα ανάδειξης της ανθρώπινης θέλησης και της ανάγκης για επιστροφή σε μια μορφή κανονικότητας παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες. Η συμμετοχή των τραυματιών ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές προεκτάσεις της κατάστασης στη Γάζα, προσφέροντας παράλληλα μια ευκαιρία για διεθνή προβολή της προσπάθειας των κατοίκων να παραμείνουν δραστήριοι και ενωμένοι μέσω του μαζικού αθλητισμού. Ο μαραθώνιος ολοκληρώθηκε με επιτυχία, υπενθυμίζοντας τη σημασία της συλλογικής δράσης και της ψυχικής δύναμης σε περιβάλλοντα που δοκιμάζονται από μακροχρόνιες κρίσεις.

Πηγή: Reuters