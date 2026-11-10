Χάος επικράτησε στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, όταν η προσφορά ενός καταστήματος για ντονέρ μόλις 1 ευρώ προσέλκυσε εκατοντάδες άτομα και κατέληξε σε σοβαρά επεισόδια με την Αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 8 Νοεμβρίου, κατά τα εγκαίνια καταστήματος στην οδό Körner Hellweg. Σύμφωνα με την Αστυνομία του Ντόρτμουντ, έξω από το κατάστημα συγκεντρώθηκαν έως και 300 άτομα, κυρίως ανήλικοι και νεαροί, μετά την έντονη διαδικτυακή προώθηση της προσφοράς.

Παρά την παρουσία ιδιωτικής ασφάλειας, στην ουρά άρχισαν εντάσεις και συμπλοκές, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να καλέσει την Αστυνομία και να διακόψει την προσφορά.

Πέτρες, καρέκλα και ηλεκτρικό πατίνι κατά αστυνομικών

Όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και ζήτησαν από το πλήθος να απομακρυνθεί, η κατάσταση κλιμακώθηκε.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, αστυνομικοί δέχθηκαν επιθέσεις με πέτρες, δοχεία υποξειδίου του αζώτου, πυροτεχνήματα, μία καρέκλα ακόμη και ένα ηλεκτρικό πατίνι, ενώ περιπολικό υπέστη ζημιές από πέτρα.

Για την αποκατάσταση της τάξης κινητοποιήθηκαν πρόσθετες αστυνομικές δυνάμεις και ελικόπτερο.

Ένα άτομο που αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε εντολή απομάκρυνσης αντιστάθηκε κατά την προσαγωγή του, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε όπλο τύπου PTB, το οποίο κατασχέθηκε. Η Αστυνομία σχημάτισε σειρά δικογραφιών, μεταξύ άλλων για αντίσταση κατά αστυνομικών, διατάραξη κοινής ειρήνης, φθορές και εξύβριση.

Ζήτησε συγγνώμη ο ιδιοκτήτης

Μετά τα επεισόδια, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Mustafa Hilal, ζήτησε δημόσια συγγνώμη μέσω του WDR, ευχαριστώντας παράλληλα τους αστυνομικούς για την επέμβασή τους.

Όπως ανέφερε, η αρχική πρόθεσή του ήταν να δημιουργηθεί μία γιορτινή ατμόσφαιρα για τα εγκαίνια, όμως η ιδιωτική ασφάλεια που είχε προσλάβει δεν κατάφερε να διαχειριστεί το πλήθος όταν η κατάσταση άρχισε να γίνεται επικίνδυνη. Πρόσθεσε ότι στο μέλλον είτε δεν θα επαναλάμβανε ανάλογη προσφορά είτε θα περιόριζε αυστηρά τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Η γερμανική Αστυνομία εξετάζει πλέον τα διαθέσιμα βίντεο από τα επεισόδια, προκειμένου να ταυτοποιήσει και άλλα άτομα που συμμετείχαν στις επιθέσεις.