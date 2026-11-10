Τραγωδία σημειώθηκε στην Ισπανία, σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, με έναν αστυνομικό να χάνει τη ζωή του από έκρηξη ενός σακιδίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα βόρεια της χώρας, στην πόλη Οβιέδο, με έναν ακόμη έντολο να τραυματίζεται σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο αστυνομικοί βρισκόντουσαν στο σημείο για να εξετάσουν ένα ύποπτο σακίδιο.

Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας:

Η ισπανική αστυνομία απέτισε φόρο τιμής στον αστυνομικό, με το όνομα Χουάν Χοσέ, σε ανακοίνωσή της στο X και ανέφερε: «Οι καρδιές μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους, τους συναδέλφους και τα αγαπημένα του πρόσωπα».

Οι αστυνομικοί βρήκαν το σακίδιο αφού μετέβησαν στο σημείο για ένα ξεχωριστό περιστατικό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

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