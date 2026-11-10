Σε συμφωνία για πρόεδρο και κρίσιμες θέσεις της Κνεσέτ ανακοίνωσε ότι κατέληξε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός του Ισραήλ Γκάντι Άιζενκοτ.

Οι ηγέτες του αντινετανιάχου μπλοκ – ο πρόεδρος του Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, ο ηγέτης του Μπι Γιατσάντ, Ναφτάλι Μπένετ, ο πρόεδρος των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν, ο ηγέτης του Γιεσραέλ Μπεϊτενού, Αβίγκντορ Λίμπερμαν, και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ – ανακοινώνουν σε κοινή τους δήλωση ότι συμφώνησαν να ορίσουν τον πρώην υπουργό Ματάν Καχάνα, νούμερο 5 στο ψηφοδέλτιο του Γιασάρ, ως τον επόμενο πρόεδρο της Κνεσέτ, μετά από ημέρες διαπραγματεύσεων για το θέμα.

Ανακοινώνουν επίσης ότι ο Λίμπερμαν, πρώην υπουργός Άμυνας, θα προεδρεύσει της ισχυρής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας, και ο νεοεισερχόμενος βουλευτής Μπι Γιατσάντ, Λιράν Αβισάρ Μπεν-Χόριν, θα ηγηθεί της Επιτροπής Οικονομικών. Η Αβισάρ Μπεν-Χόριν, πρώην γενική διευθύντρια του Υπουργείου Επικοινωνιών, εισέρχεται στην Κνεσέτ για πρώτη φορά ως η 5η στο ψηφοδέλτιο του Μπένετ και θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της Επιτροπής Οικονομικών.

Η σύνθεση των επιτροπών θα οριστικοποιηθεί αυτή την εβδομάδα και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Κνεσέτ την Τετάρτη, σύμφωνα με την κοινή δήλωση. Τα κόμματα συμφώνησαν επίσης για τη σύσταση ειδικών επιτροπών, με λεπτομέρειες που θα ακολουθήσουν.

Η ανακοίνωση ενόψει της τελετής ορκωμοσίας της 26ης Κνεσέτ σήμερα έρχεται μετά από διαπραγματεύσεις σχετικά με το ποιο κόμμα θα ελέγχει την προεδρία.

Το μπλοκ αλλαγής επιδιώκει να αντικαταστήσει τον νυν πρόεδρο της Βουλής, Αμίρ Οχάνα, του κόμματος Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, το συντομότερο δυνατό. Ο Οχάνα έχει δηλώσει ότι θα προγραμματίσει μια συζήτηση για την εκλογή του διαδόχου του εντός μιας εβδομάδας, εάν η πλειοψηφία των νομοθετών το ζητήσει επίσημα.

Με πληροφορίες από την Times of Israel